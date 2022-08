Emilia honra a las Destiny's Child con su canción ‘La Chain’: ¡Mira el vídeo!

Charlie's Angels, come on

Big One

Fui pa'l mall y me gasté cinco mil (Eh, eh)

Lo que tengo puesto vale tres mil (Ah, ah)

Les molesta que yo sea la queen (La queen)

Baby, why you talk about me? (Yeah, yeah)

'Toy a nada de comprarme la chain (Ajá)

Hace mucho estoy vistiendo Chanel (Chanel)

Son tendencia si taggeo sus name'

Hoy descanso en un vuelo hacia LA, ey

Y leyendo los contrato'

Tomando skinny caramel macchiato (Yeah)

El respeto es algo nato

Si no ere' de los mío', no hay trato (Ey)

Me compré un LV, pa' unos premio' los llevé

Ay, qué cara se me ve, eh-eh-ey

Combiná' de la cabeza hasta los pie'

Hoy las nena' de Argentina se adueñaron del game

Hoy salí (Salí), pero no necesitamos makeup

Pa' lucir (Lucir), porque natural estamos perras

Me están mirando el brillo de mis ices

Yo estoy chequeando el brillo de mis Nike

Fui pa'l mall y me gasté cinco mil (Eh, eh)

Lo que tengo puesto vale tres mil (Ah, ah)

Les molesta que yo sea la queen (La queen)

Baby, why you talk about me? (Yeah, yeah)

'Toy a nada de comprarme la chain (Ajá)

Hace mucho estoy vistiendo Chanel (Chanel)

Son tendencia si taggeo sus name'

Hoy descanso en un vuelo hacia LA (Yeah, yeah)

Y sé que soy su prefe, como Tokio

No hable' de mí si no habla' de negocio'

Siempre sola, no necesito socio

Las nena' la rompemo' y eso es obvio (Obvio)

Quieren dividir ceros, ceros (Ceros), eh

No va a conseguir (No) otra como yo (Oh-uoh-oh-oh)

Fui pa'l mall y me gasté cinco mil (Eh)

Lo que tengo puesto vale tres mil (Ah, ah)

Les molesta que yo sea la queen

Ba-Baby, why you talk about me? (Why you talk?)

'Toy a nada de comprarme la chain

Hace mucho estoy vistiendo Chanel (Chanel)

Son tendencia si taggeo sus name' (Ah, ah)

Hoy descanso en un vuelo hacia LA (LA, LA)

This is the Big One

Okey, tú cree' en mí?

Emilia

FMK

La chain