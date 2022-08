Rosalía, ‘Despechá’ por seguir haciendo historia ante una competencia feroz para el Nº1 de este sábado

Con un flow nuevo quizá, pero Despechá seguro que no. Rosalía sigue de celebración por haber entrado en el selecto club de artistas que han entrado directamente al Nº1 de la lista Del 40 al 1 Coca Cola después de ser candidata, algo que solo ha sucedido 20 veces en nuestra historia. Pero, ¿revalidará el título este sábado?

Lo cierto es que, pese a haber logrado una proeza poco vista, sus competidores no se lo van a poner nada fácil. Harry Styles, Shakira y Rauw Alejandro y Karol G amenazan su Nº1 con temas que ya han estado en lo más alto de la lista. Además, tanto As it was, como Te Felicito y Provenza han conseguido el oro en tres ocasiones.

Aunque no todas las amenazas vienen de exnúmeros 1. El Don't you worry de Black Eyed Peas, Shakira y David Guetta nunca lo ha sido, aunque su tercera posición parece de lo más ambiciosa. Y si nos vamos más abajo, Quiero Decirte de Ana Mena y Abraham Mateo y el Colorín Colorado de Justin Quiles también tienen un rumbo de lo más interesante.

¿Será alguna de ellas la que suceda a Rosalía, o mantendrá su poderío en lo más alto de la música una semana más? Un Nº1 directo no se gana muy a menudo, por lo que no sería de extrañar que mantuviese su posición.

Las candidatas de esta semana

Aunque los candidatos luchan solamente por introducirse en la lista, en esta ocasión podrían sorprender y entrar en posiciones de lo más altas. Bizarrap con Quevedo y Anitta tienen su Session #52 y Envolver dispuestas a reventar Del 40 al 1.

Todo depende del apoyo de la audiencia, que pueden votar a través de los HT #MiVoto40Bizarrap y #MiVoto40Envolver. Si entrarán en la lista o no aún es un misterio, pero de hacerlo, queda claro que pueden poner las cosas muy difíciles a muchos que luchan por una buena posición. Si te gustan los temas y aún no has votado, ¡corre a mostrar tu apoyo por redes sociales!

Una nueva figura de Marvel Legends por votar

Como de costumbre, todos los que quieran entrar al programa en directo por teléfono para dar su voto podrán hacerlo... ¡Y llevarse un regalo! Solo tendrís que llamar al 900 35 40 40 y decirnos cuál es vuestra canción favorita de la lista. Quien se lo cuente a Óscar Martínez, se llevará una figura Legends Series de Marvel con motivo del estreno en cines de Thor: Love and Thunder. Eso sí, la elegida de esta semana será de otro protagonista de Marvel Studios de lo más conocido.

El programa se podrá oír a partir de las 10 de la mañana -una hora menos en Canarias-, y a partir de ahí, cuatro horas del programa líder del fin de semana de la radio española. ¡Te esperamos!