Muere Rafa Callejo, uno de los fundadores de Tam Tam Go!

El guitarrista extremeño Rafael Fernández Callejo, uno de los tres miembros fundadores de la banda de Badajoz pero afincada en Madrid durante los años posteriores a la Movida Madrileña Tam Tam Go!, ha fallecido a los 65 años por causas que no han trascendido hasta el momento, tal y como han comunicado los que fueron durante décadas sus compañeros de grupo a través de sus redes sociales.

Callejo, que llevaba varios años apartado de la primera línea de la música, formó parte del grupo que se unió tras haber pasado por varias bandas durante los años más álgidos de la movida en Madrid y fue una parte esencial de este componiendo canciones tan icónicas como Manuel Raquel o Espaldas Mojadas. Después, en 1991, Rafael Callejo y los hermanos Campillo, Nacho y Javier, hicieron una gira juntos y al acabar se tomaron un descanso temporal que para el guitarrista fue definitivo.

Aunque Callejo no volvió a la banda cuando más tarde los hermanos Campillo retomaron su actividad, tal y como ellos han indicado después, su espíritu permaneció en el sonido de Tam Tam Go!, tanto que, todavía ahora Nacho Campillo sigue considerándole "insuperable" en cuanto a la interpretación de sus canciones se refiere.

"Querido Rafa, la primera canción que aprendí a tocar en la guitarra del tirón fue Blackbird y fue gracias a ti porque tú la tocabas como los ángeles y mejor que el mismísimo Paul Mcartney, ahí empezó todo. Eso me dio una libertad que siempre te agradeceré mientras viva", ha indicado Campillo en unas palabras póstumas dirigidas a su compañero de banda que ha escrito en un post de Facebook.

"Tú eres insuperable interpretando tus canciones. Hasta siempre Rafa"

Además, Campillo ha querido dejar clara la admiración que ha sentido siempre por su compañero alegando que, para él, sería un verdadero sueño poder volverse a juntar con él "en otra vida" para volver a tocar en un club títulos como Till ther was you o This boy. "Tú eres insuperable interpretando tus canciones. Hasta siempre Rafa", ha concluido el músico en su comunicado.

Espaldas mojadas

Tres discos con Tam Tam Go!

Rafa Callejo publicó con Tam Tam Go! tres discos en los que se entremezclaban las canciones en inglés con las escritas en español: Spanish Shuffle (Twins, 1988), Spanish Romance (EMI, 1989) y Espaldas Mojadas (EMI, 1990), siendo este último el que les acabó de catapultar a la fama en nuestro país.

Espaldas Mojadas, incluyó su canción homónima Espaldas Mojadas, que, todavía hoy, es uno de los grandes hits de la banda. Más conocida por el público como Voy cruzando el río o sencillamente Cruzando el río, este tema denuncia arrasó enre el público español y todavía permanece en la mente de quienes la disfrutaron en los noventa e incluso en la de muchos amantes de la música en español que la han conocido más tarde.