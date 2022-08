Nicole Favre y Antonio José viven una historia de película en ‘Parará (Ya Estás Aquí)’: ¡Mira el vídeo!

Yo sé que tú eres mi mitad

Aunque suene grande

Y yo cansada de tanto buscar

Y te trajo el aire



Te veo y no creo que eres de verdad

Siento en el pecho la necesidad

Que no me basta un hola nada más

Yeh

Quiero conocer más que tu boca

Y desnudarnos con la mente entre la ropa

Pero esta vez mi corazón no se equivoca

No te conozco de esta vida sino de otra

Hoy todo empieza así

Vente a vivir en mí

Yo en ti me veo

Tú en mí reflejo

Ya estás aquí

Hola, hola

¿Cómo estás?

¿Cómo te llamas?

¿Y qué haces por acá?

¿Cómo me lates

Tan fuerte por dentro

Si sólo conozco

Tu risa y me pierdo?

Tus ojos, tu pelo

Tu boca y mi cuerpo

Un mar de por medio

Y de pronto te tengo, mmm, yeh

Y al palpitar mi corazón hace

Así: Pararará, ra, yeahY te veo y no creo que eres de verdad

Siento en el pecho la necesidad

Que no me basta un hola nada más (Nada más)

Yeh

Quiero conocer más que tu boca (Más que tu boca)

Y desnudarnos con la mente entre la ropa (Entre la ropa)

Pero esta vez mi corazón no se equivoca (No, no, no)

No te conozco de esta vida sino de otra

Hoy todo empieza así

Vente a vivir en mí

Yo en ti me veo

Tú en mi reflejo

Ya estás aquí

Ya estás aquí

Ya estás aquí

Ya estás aquí

Ya estás aquí

Ya te tengo aquí

Ya te tengo

Ya estás aquí