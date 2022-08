Sam Ryder estrena su primera canción después de Eurovisión, ‘Somebody’

Sam Ryder comienza con el lanzamiento de nuevas canciones después de su gran actuación en el Festival de Eurovisión de 2022. En mayo, el cantante, famoso por TikTok, quedó segundo en el evento musical, gracias a Space Man. Por ello y por la imposibilidad de Ucrania de realizar la próxima edición, Reino Unido será la anfitriona en 2023.

A principios de julio, Sam Ryder visitó Madrid para hacer un showcase y hablar sobre su futuro proyecto. El británico se encuentra a las puertas de estrenar su álbum debut, There’s Nothing But Space, Man, y una de las canciones que lo formará será Somebody, la cual lanzó el pasado 19 de agosto.

Somebody es un tema pop veraniego y muy alegre en el que Sam Ryder le canta a una persona para confesarle que es la “estrella fugaz” que le ilumina. “Babe, you got a love that’s world leading (Cariño, tienes un amor líder en el mundo) / If you were runnin’ I’d lead your campaign (Si estuvieras corriendo, lideraría tu campaña)”.

Sam Ryder - Somebody (Official Music Video)

El tema ha ido acompañado de un videoclip en el que el británico se atreve a bailar en las calles y encima de una mesa. Incluso nos deleita haciendo acrobacias. Sin duda, Somebody ha sido lanzado en un momento idóneo para transmitir ese amor en el verano.

El tema es parte del álbum debut del cantante, There’s Nothing But Space, Man. Un primer disco que lanzará el 14 de octubre y que contará con colaboraciones muy especial con David Guetta y Sigala. Aunque no está terminado del todo, son composiciones personales con escritores y amigos. En una entrevista para LOS40, Sam Ryder confesó: “voy a poner lo mejor de mí, mis mejores esfuerzos y tratarlo con la misma pasión y energía con las que he estado tratando todas estas cosas increíbles que han pasado en mi vida”.

Además, con motivo de su álbum debut, el británico volverá a visitar nuestro país. Esta vez lo hará en concierto en su Space Man Tour. El 8 de noviembre cantará en Barcelona, mientras que el día 9 de ese mismo mes lo hará en Madrid.