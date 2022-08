Así suena ‘Discoteka’ de Lola Índigo y María Becerra en su versión de estudio

"Todavia queda un poco de verano" escribe Lola Índigo consciente de que con el estreno este viernes de Discoteka, su nueva colaboración con María Becerra, todavía puede llegar a competir el trono de la canción del verano que por ahora tiene dominadores con Bizarrap y Quevedo o Rosalía entre otros.

Y para ello no tiene ninguna duda de que necesita hacer el máximo ruido posible de cara a promocionar esta nueva canción que ya estrenó hace unos días durante un concierto con la propia solista sobre el escenario. Y si entonces ya pudimos escuchar la versión en vivo, ahora hemos podido escuchar varios fragmentos del tema en su versión estudio.

Tendremos que esperar hasta este viernes 26 de agosto para poder disfrutarla íntegramente pero por lo que estamos pudiendo escuchar hasta ahora nos espera un tema muy movido con una clara apuesta por los sonidos urbanos latinos y un tema de empoderamiento femenino en el que ambas artistas reivindican su talento musical.

Discoteka es una canción muy animada y tan bailable que Lola Índigo ha creado una coreografía eléctrica para representarla en el escenarioy en las redes sociales donde ya hay miles de seguidorxs que están siguiendo los pasos de Mimi Doblas y su equipo.

"Mi gata no es gata si no araña / La mata no mata, pero un poco si te daña / Mi teta' pequeña' no parecen montañas / Pero este es el culo más apretao' de España / Díselo / Si la Mari viene pre-, préndelo / Si la nota baja, solo súbelo / Te pone' caliente solo díselo, di-, díselo" o "Vamos pa' la discoteca, que invito yo / Traigo la mari, Lola préndelo / Estoy mojada, hace calor / Los tengo fácil, no dicen que no / Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca) / Traigo la mari, Mari préndelo / Vamos pa' la discoteca (-teca, -teca) / Los tengo fácil, no dicen que no" se escucha cantar a ambas artistas.

Una canción que tenían muchas ganas de enseñar al público, tal y como están demostrando a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales. Desde la piscina, desde las vacaciones, sobre el escenario... Cualquier lugar es perfecto para presentar los acordes de la colaboración entre María Becerra y Lola Índigo.

Es, sin duda, un tema digno de, como dice su título, bailar y disfrutar en la discoteca. Estamos seguros de que esta nueva unión entre estas dos auténticas titanas va a ser un éxito. Ambas artistas tienen también otros proyectos en mente. Lola Índigo continúa con el arranque de su nueva era como An1mal, canción a la que ha dado una segunda vida estrenando un nuevo videoclip. También se encuentra ultimando los conciertos veraniegos en los mejores festivales de nuestro país.

Por su parte, María Becerra está a punto de estrenar su segundo disco, La Nena de Argentina, entre octubre y noviembre. Sin embargo, en septiembre lanzará un adelanto llamado Automático, el cual ya hemos podido escuchar en un concierto que hizo para TikTok. En él, interpretó este tema a capella y huele a auténtico hit. Además, en su próximo álbum no habrá ninguna colaboración.