Taylor Swift se enfrenta a una demanda de plagio por la edición especial de 'Lover'

A pesar de que en los últimos días hemos celebrado el tercer aniversario del lanzamiento de Lover, el séptimo álbum de Taylor Swift, y el primer lustro desde el estreno de Look What You Made Me Do, que daba inicio a la era Reputation, no todo son buenas noticias para la cantante de Tennessee.

Esta semana también hemos presenciado cómo se posponía su jucio en torno al presunto plagio de su hit Shake It Off y, ahora, la sobra de un nuevo plagio recae sobre la artista. En esta ocasión, sin embargo, no se trata de un plagio relacionado con alguna de sus canciones o discos, sino con un pequeño cuaderno que recopilaba algunos de los fragmentos de sus diarios personales a lo largo de más de 15 años que Taylor Swift ofrecía en las cuatro ediciones especiales de Lover, como una suerte de regalo para sus fans por el apoyo recibido durante toda su carrera.

La persona al frente de esta demanda es la autora Teresa La Dart, que en el año 2010 publicaba un libro de poemas con el mismo título ("Lover") donde se incluían textos, anécdotas personales y fotografías relacionadas con la vida de la escritora. Una obra que, en palabras de la compañía con la que ha demandado a la cantante, habría sido utilizada por Taylor Swift y su equipo para crear una copia con multitud de similitudes que ofrecer a sus fans.

Más allá del título, por tanto, Teresa La Dart insiste en que el concepto de su poemario y del cuaderno de la artista es idéntico: "un recopilatorio de años pasados conmemorados en una combinación de componentes escritos y pictóricos" explicaba en las declaraciones recogidas por TMZ. Asismo, La Dart insistía en que la foto elegida para la portada y el uso de los colores pasteles para crear un estilo que representase al álbum también eran muy similares.

🚨| La autora Teresa La Dart está demandando a Taylor Swift por derechos de autor por Lover.



Pide 1 millón de dólares en daños! pic.twitter.com/e0dwWGrlTy — La Tia Puercaylor (Dr. Taylor’s version) (@LaPuercaylor) August 24, 2022

La autora, además, estaría pidiendo más de un millón de dólares a la cantante de Love Story en concepto de daños, justificados por la venta de más de 2,9 millones de discos de Lover solo en Estados Unidos desde su lanzamiento en 2019.

A la espera de que un juez decida si Taylor Swift está infringiendo los derechos de copyright de la autora por la utilización de los colores pastel y hacer un recopilatorio de fragmentos de su diario personal, lo que parece claro en los últimos meses es que se está estableciendo un patrón en el que algunas personas están intentado sacar tajada del éxito que les corresponde al trabajo de nuestros artistas más internacionales. El tiempo inclinará la balanza hacia un lado o hacía otro cuando conozcamos la resolución. Por el momento, seguimos enamorados de Lover.