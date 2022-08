Taylor Swift se defiende de la acusación de plagio de ‘Shake it off’: “Yo la escribí íntegramente”

El juicio por supuesto plagio de Shake it off ha comenzado en Los Ángeles. Y lo ha hecho con una declaración jurada de la acusada en este caso de copyright: Taylor Swift. La estadounidense se ha dirigido a la corte que investiga el caso asegurando que nunca hasta la existencia de la demanda había escuchado la canción de la que se le acusa haber copiado la letra.

"La letra de Shake it off fue escrita íntegramente por mí. Hasta que conocí las reclamaciones que Plaintiff presentó en 2017, nunca había oído la canción Playas gon' play y nunca había escuchado que fuera una canción del grupo 3LW" empieza explicando la solista en un texto en el que asegura que la expresión "haters gonna hate" la he escuchado en muchas otras canciones, películas y obras artísticas previamente

Esta es la declaración firmada de Taylor Swift:

"Al escribir la letra, me basé en parte en las experiencias de mi vida y, en particular, en el escrutinio público implacable de mi vida personal, las informaciones "clickbait", la manipulación pública y otras formas de crítica personal negativa de las que aprendí que solo necesitaba sacudirme y centrarme en mi música. Con Shake It Off quería brindar un enfoque cómico y empoderador para ayudar a las personas a sentirse mejor acerca de las críticas negativas a través de la música, el baile y la independencia personal que te permite sacudirte las críticas negativas.

La letra de Shake It Off también se basa en frases y comentarios de uso común que escuché a lo largo de mi vida. Antes de escribir Shake It Off, escuché las frases "players gonna play" y "haters gonna hate" pronunciadas innumerables veces para expresar la idea de que uno puede o debe ignorar la negatividad. Recuerdo haber escuchado estas frases pronunciadas por otros niños mientras asistían a la escuela en Wyomissing Hills y en la escuela secundaria en Hendersonville. Estas frases eran similares a otros dichos de uso común como "don't hate the playa, hate the game", "take a chill pill" y "say it, don't spray it". Me basé en esas frases que se usan comúnmente para crear la letra "Cause the players gonna play, play, play, play, play / And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate"

También recuerdo escuchar frases similares en muchas canciones, películas y otros trabajos antes de Shake It Off. Por ejemplo, estuve presente en los Country Music Awards de 2013 y escuché a Eric Church interpretar su canción "The Outsiders", que incluye la letra "the player's going to play and a haters gonna hate".

El testimonio escrito de Taylor Swift añade también que por la educación que recibió de sus padres no pudo ver TRL hasta que no tuvo 13 años ni escuchar los discos que incluían la citada canción. La madre de la propia Taylor asegura que monitorizaron su consumo televisivo hasta esa edad lo que imposibilitó que pudiera haber escuchado la canción previamente.

La historia del caso Shake it off

El caso se remonta a 2017 con la presentación de una demanda que a comienzos de 2018 fue desestimada por un juez desestimó. Sin embargo, la pareja de compositores formada por Sean Hall y Nathan Butler han continuado trabajando junto a su equipo de abogados hasta que un tribunal ha decidido considerar el caso.

Tanto Hall como Butler alegan que Shake it off contiene letras copiadas de su canción Playas Gon' Play que ambos escribieron para la girl band 3LW. Hay que recordar que la demanda no va sólo contra Taylor Swift sino también contra el resto de personas acreditadas en la canción. El tema lo firman la propia Taylor junto a Max Martin y Shellback. Ya había trabajado con estos dos suecos en sus singles We are never ever getting back together again y I knew you were trouble. La defensa de Swift alegó que el "players gonna play, play, play, play..." de los compositores y el "haters gonna hate, hate, hate, hate..." son expresiones comunes del lenguaje.

Taylor explicó en diversas entrevistas que la letra va dirigida a sus detractores. Ha reconocido que cuando era joven y su madre iba a recogerla al instituto en coche a veces tenía que consolarla cuando lloraba porque se habían burlado de ella o porque no la habían invitado a alguna fiesta. Eso unido a todo lo falso que tuvo que leer y escuchar sobre ella tras su álbum Red la animaron a escribir acerca de lo que ha optado por hacer con esas críticas o cosas que se dicen sin fundamento, pasar olímpicamente.

No es la primera acusación a la que Taylor Swift hace frente. en 2015 TMZ publicó que Taylor Swift habría utilizado partes de una canción que no es de su autoría para componer Shake It Off, uno de los grandes éxitos de su disco 1989. La canción original habría sido escrita en 2013 por un tal Jessie Braham y su título es Haters Gone Hate. Según Braham la estrofa “Haters gone hate, players gone play. Watch out for them fakers, they’ll fake you everyday" guarda muchísima similitud con uno de los pasajes más pegadizos del tema de Taylor. En su momento la compensación exigida fue de 42 millones de dólares aunque nunca se llegó a saber qué sucedió con esa demanda.