Barbie Ferreira anuncia que no continuará en la tercera temporada de ‘Euphoria’

Euphoria es una de las series estrella de HBO y los números lo abalan. La serie protagonizada por Zendaya estrenó a principios de año la segunda temporada, la cual marcó su propio récord al duplicar los datos en 14 millones de espectadores más respecto de la primera. Por ello, no es de extrañar que se haya renovado por una tercera entrega.

Aún es pronto para saber cuándo se estrenará la tercera temporada, puesto que las grabaciones aún no han comenzado. Todo apunta a que principios de 2023 será el momento indicado, pero hay que esperar más novedades. Euphoria retomará los nuevos capítulos en donde se quedó el último emitido... No vamos a hacer spoilers por si aún no los has visto.

A pesar de que aún no hay novedades sobre el rodaje de la tercera temporada, ya se ha confirmado la primera baja del elenco. Barbie Ferreira, quien interpreta a Kat, no estará finalmente en los próximos episodios. Lo ha contado en una historia en su cuenta de Instagram con un dibujo creado por Hunter Schafer (Jules) y un texto:

Barbie Ferreira announces via IG Stories she is leaving EUPHORIA. pic.twitter.com/rIsJRYHuGH — Film Updates (@FilmUpdates) August 24, 2022

"Después de cuatro años dando vida a la enigmática Kat, debo decirle un adiós con mucha pena. Espero que muchos de vosotros pudierais veros reflejados en ella como yo lo hice y que os traiga alegría al ver su viaje hacia el personaje que es hoy. Puse todo mi cariño y amor en ella y espero que podáis sentirlo".

El personaje de Kat era muy querido por el público, pero en la segunda temporada tuvo un papel mucho más discreto que en la primera entrega de Euphoria. Veremos si, finalmente, es la única baja que contará la serie o si alguno de sus compañeros se suma a ella para despedirse definitivamente de la producción de HBO.