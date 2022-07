Zendaya desea dirigir un capítulo de ‘Euphoria’, ¿la veremos en esta faceta en la próxima temporada?

Todos sabemos que Zendaya es una de las actrices del momento, gracias a sus papeles en Spider‑Man: No Way Home y Euphoria. Desde que triunfó como Rue en esta última ficción, los reconocimientos no han dejado de llegarle e incluso consiguió un Premio Emmy, en 2020, a Mejor actriz de serie dramática. Sin duda, la producción de HBO es la que más alegrías le ha dado y se plantea llegar más allá con ella.

La segunda temporada de Euphoria ha sido todo un éxito y una de las más comentadas del año. Desde HBO Max ya se preparan para la tercera parte de esta serie y Zendaya tiene en mente dirigir algún capítulo. Recientemente, dio una entrevista para Vogue Italia, donde ha confesado sus deseos de que esto se produzca, aunque ya estuvo a punto de hacerlo.

“Se suponía que debía dirigir el episodio 6, pero luego tuve que actuar en él. No tuve suficiente tiempo, así que desafortunadamente, no pude hacerlo esta vez”, dijo en la entrevista sobre dirigir en la temporada 2 de Euphoria. Sin embargo, no pudo compaginar esta faceta como directora con la de actriz. "Quería tener suficiente tiempo para hacerlo de la manera correcta, así que probablemente la próxima temporada".

La entrevista con Vogue Italia es una de las portadas más icónicas y bonitas en las que ha participado. “Qué sueño protagonizar esta portada, muchas gracias @vogueitalia por invitarme”, dijo Zendaya en su cuenta de Instagram. Llena de brillo y con un vestido bordado con pedrería plateada de Valentino, la actriz posa para unas fotografías que no dejan indiferente a nadie.

De la repercusión de Euphoria también habló en la entrevista con la versión italiana de Vogue: “muchas personas se acercaron y compartieron sus experiencias de conexión con la serie, en el sentido de pérdida o adicción o duelo o enfermedad mental y sus luchas con eso". Una muestra de la necesidad de mostrar ciertas situaciones para visibilidad.

Además, también habló sobre el gusto que tiene por la moda y lo importante que es para ella: “Siempre me gustó la ropa y en muchos sentidos fue una herramienta de expresión. La moda me ha enseñado mucho sobre mí misma y cómo ser mucho más intrépida de muchas maneras diferentes”, confesó.