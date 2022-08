Álvaro Soler regresa a Cuba para estrenar este viernes ‘Candela’, su nueva canción

26 de agosto, es decir, este viernes. Esta es la fecha escogida por Álvaro Soler para estrenar Candela, su nueva canción. Un tema que además de ser la tarjeta de presentación de su nuevo proyecto discográfico en el que recopila las mejores canciones de su carrera discográfica le servirá para regresar a Cuba.

El anuncio que acompaña a la información de su estreno es un doble vídeo en el que podemos escuchar un breve fragmento del tema junto a varias imágenes de Cuba además de al solista junto a Nico Santos cantando ese "pararararara" que va a marcar los últimos coletazos de este verano 2022.

Quedan pocas horas para que el solista regrese a uno de sus escenarios favoritos para rodar videoclips y donde ha rodado las imágenes de canciones tan emblemáticas como Sofía, Animal o La cintura. Habrá que esperar para ver cómo ha grabado las imágenes que servirán de propuesta audiovisual para Candela.

Será el único tema inédito del recopilatorio Álvaro Soler The best of 2015-2022, un proyecto en el que el intérprete reúne 19 de sus mayores éxitos y este futurible hit que ha compartido junto al citado Nico Santos.

No es la primera vez que este dúo saca una canción conjunta ya que ambos han compartido micrófono en temas como Fuego o Unforgettable. Una amistad musical que traspasa las fronteras de la industria y que demuestra la increíble conexión que tienen ambos artistas.

En este Álvaro Soler The best of 2015-2022 podemos encontrar "desde canciones de amor agridulces cargadas de honestidad y una melancolía insaciable, hasta temas profundos con una percusión delicada y notas orquestales pasando por un pop alegre y orgánico con influencias de la música dance y el flamenco" según explica el solista en la nota de prensa del lanzamiento del álbum que llegará también este viernes 26 de agosto.

Será un segundo estreno en apenas una semana después de que hace unos días presentara una versión acústica de Alma de luz, una balada que regrabó en formato acústico durante sus sesiones en Barcelona en la que dió una nueva dimensión de algunas de sus canciones.

En apenas unas horas, Álvaro Soler pondrá un broche de oro a su primera etapa musical que está disfrutando como el primer día.