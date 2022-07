Álvaro Soler anuncia nueva canción, ‘Candela’, como single de su recopilatorio ‘The best of 2015-2022’

Parece que fue ayer cuando Álvaro Soler conquistaba las listas de ventas de todo el mundo gracias a su increíble energía con Bajo el mismo sol, un hit al que la colaboración con Jennifer Lopez terminó por catapultar a lo más alto. De ese día han pasado más de 7 años (principios de 2015) y de esta primera etapa de su carrera el solista ha querido compilar todos sus éxitos en un único proyecto.

Se trata del recopilatorio Álvaro Soler The best of 2015-2022, un proyecto en el que el intérprete reúne 19 de sus mayores éxitos y un tema inédito que lleva por título Candela y que el compositor ha compartido junto a Nico Santos.

No es la primera vez que este dúo saca una canción conjunta ya que ambos han compartido micrófono en temas como Fuego o Unforgettable. Una amistad musical que traspasa las fronteras de la industria y que demuestra la increíble conexión que tienen ambos artistas.

En este Álvaro Soler The best of 2015-2022 podemos encontrar "desde canciones de amor agridulces cargadas de honestidad y una melancolía insaciable, hasta temas profundos con una percusión delicada y notas orquestales pasando por un pop alegre y orgánico con influencias de la música dance y el flamenco" según explica el solista en la nota de prensa del lanzamiento del álbum.

Para ese lanzamiento aún tendremos que esperar un mes ya que el disco se pondrá a la venta el próximo 26 de agosto. Y para quién no conozca a Álvaro Soler no habrá un mejor elepé que este con todos los éxitos de su carrera resumidos en un único CD: Sofía, La cintura, El mismo sol, Animal...

Y además de sus mejores canciones en solitario, también sus temazos en colaboración con artistas de todo tipo y condición. Desde su primer featuring con Jennifer Lopez (El mismo sol / Under the same sun), pasando por el bombazo con Morat (Yo contigo, tú conmigo) o sus más recientes colaboraciones con Ray Dalton (Manila), Topic (Solo para ti) y David Bisbal (A contracorriente).

Este es el listado de canciones de Álvaro Soler The best of 2015-2022: