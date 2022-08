Louis Tomlinson opina sobre los vídeos de Zayn Malik recordando a One Direction

La nostalgia que provoca One Direction en la vida de miles de personas es duradera y cada día sus fans la mantienen. El fenómeno de esta boyband, evidentemente, tampoco ha sido olvidado por los miembros que le dieron vida y, en ocasiones, podemos verlos recordar sus grandes éxitos. El último de ellos fue Zayn Malik.

El 16 de agosto, el artista subió a su cuenta de Instagram un vídeo cantando Night Changes, un tema icónico de One Direction y el cual se ha vuelto muy viral en los últimos meses en las redes sociales. Lo hacía apoyado en una mesa y con una actitud muy emotiva que contagió a todos los que visionaron la pieza de 30 segundos.

Los fans se revolucionaron y es que no es la primera vez que Zayn Malik recuerda al grupo. En junio, subió otro vídeo haciendo su famoso agudo del tema You and I. Se puede apreciar como el artista tiene mucho cariño a One Direction y no duda en compartirlo. Sobre ello, ha sido preguntado uno de sus compañeros de banda, Louis Tomlinson.

El intérprete de Walls publicó un tweet agradeciendo a su público todo el cariño que está recibiendo en la gira que está haciendo. Sin embargo, una fan aprovechó para preguntarle sobre Zayn Malik: “¿Qué opinas de los vídeos de Zayn cantando One Direction? La verdad me puse a llorar”. Louis Tomlinson no dudó en contestar: “Fue genial verlo recordando los días de One Direction”. Una respuesta que sirvió para que los seguidores del grupo volvieran a ponerse nostálgicos, al comprobar que había visto los vídeos de su compañero.

It was great to see him reminiscing on the one direction days — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) August 24, 2022

Louis Tomlinson se encuentra finalizando su gira mundial, después de haber tenido mucho éxito. Le faltan cuatro conciertos para hacerlo y uno de ellos será en nuestro país. Con todas las entradas vendidas, el artista cantará en Málaga, el 27 de agosto, para después poner rumbo a Italia, donde acabará el tour con tres shows más.