Lourdes Leon, la hija de Madonna, prueba suerte en la música con ‘Lock and key’

La hemos visto crecer junto a la carrera musical de su madre y hasta ahora no se había decidido a seguir los pasos de la Reina del Pop. Una tarea nada sencilla. Pero al final se ha atrevido a dar el salto aunque no con su nombre real, Lourdes León, sino con su perfil artístico: Lolahol. La hija de Madonna prueba suerte en la música con Lock and key.

Los medios de todo el mundo se están haciendo eco del estreno a través de su canal propio en Youtube y en las principales plataformas de reproducción digital. Una canción dance que combina sintetizadores y sonidos trip-hop a los que hay que añadir la particular voz de la nueva solista que podría dar mucho que hablar.

Para este debut musical Lourdes León ha contado con la colaboración del productor Eartheater en colaboración con Samuel Burgess y Hara Kiri. El propio productor se ha convertido también en realizador para rodar el videoclip por las calles de Nueva York siguiendo los pasos de la joven en una noche de fiesta.

El estreno de Lock and key ha sido una auténtica sorpresa para todos, excepto para su madre, para quién ha sido una gran alegría ver cómo la joven ha querido dar rienda suelta a su vena artística. Y eso que siempre había dicho que no estaba interesada en seguir la estela de su madre intentando no ser conocida como la hija de... Algo imposible de conseguir siendo su madre la Reina del Pop.

Durante su trayectoria, Lourdes León ha mostrado su faceta como modelo, bailarina y performer. A lo largo de su temprana carrera, ha estado trabajando con grandes marcas de la industria de la moda y accesorios como pueden ser Marc Jacobs, Jean Paul Gaultier, Adidas, Bimba y Lola y Swarovski. Y eso que cuenta solo con 25 años.

Cuando era apenas una adolescente, Lourdes también se atrevió a ser diseñadora de moda porque lanzó una colección a la que llamó Material Girl, en colaboración con los enormes almacenes Macy's. Un homenaje a la canción con el mismo nombre de su madre. Todo un éxito en los años 80.

Casi medio siglo después Lourdes León quiere descubrir cómo funciona su voz dentro de la industria musical y su debut no ha podido tener una mayor repercusión. ¿Qué os parece Lock and key?