Sia se apunta a los remixes con R3hab y Michael Calfan

Sia se convirtió en la pasada década en uno de los nombres de referencia dentro de la industria musical mundial. Con sus canciones en solitario (Chandelier, Elastic heart, Big girls cry, Alive, Cheap thrills...) o sus composiciones para otros artistas (Diamonds de Rihanna, Pretty hurts de Beyoncé, Limitless de Jennifer Lopez...) llegó a lo más alto de las listas de ventas pero desde hace algunos años sus seguidores no pueden llevarse a la boca un nuevo proyecto musical.

Desde 2016 con This is acting, la australiana ha publicado dos trabajos discográficos: un disco navideño y una banda sonora. De momento no hay ningún rastro de que la solista vaya a ponerse manos a la obra con un nuevo álbum de estudio pero en los últimos meses se ha sumado a la tendencia de los remixes junto a dos invitados de lujo: R3hab y Michael Calfan.

Después de participar en el disco de versiones de Neneh Cherry en el que Sia colaboró con la canción Manchild, la cantante y compositora ha lanzado dos remixes: Courage to change y Unstoppable. Se trata de las primeras canciones propias (más bien nuevas versiones de algunos de sus últimos hits incluidos en This is actin y Music OST) que lanza en los últimos años aunque hace unos meses la escuchamos colaborando con Sean Paul en Dynamite.

Hay que recordar que hace un par de años Sia confesó públicamente que estaba sufriendo una rara enfermedad que había trastocado muchos de sus planes: "Hola, estoy sufriendo de dolor crónico, una enfermedad neurológica, Ehlers Danlos, y sólo quería decirles a aquellos de ustedes que sufren dolor, ya sea físico o emocional, que los amo, que sigan adelante. La vida es jodidamente dura. El dolor es desmoralizador pero no estás solo" escribía en su perfil oficial en Twitter.

Ese momento aseguró que la enfermedad neurológica a la que se refiere estaba causada por una cirugía de rutina hace algunos años. "Me estoy tomando un tiempo libre para hacer una terapia intensiva para el trastorno de estrés postraumático complejo" aseguraba.

La recuperación parece que está siendo lenta y la cantante de momento no tiene en mente a corto plazo lanzar un nuevo álbum de estudio. Al menos eso es lo que parece ya que de momento no ha dado ninguna pista de que haya decidido entrar al estudio de grabación. Una circunstancia que seguro no le está impidiendo componer para el día que decida volver a reclamar su lugar en la primera fila del panorama musical.