La reacción de Britney Spears ante su regreso a la música de la mano de Elton John

Ya está aquí. Después de una larga espera y mucha expectación, Britney Spears ha vuelto a la actualidad musical de la mano de uno de los clásicos de la música, Elton John. La fórmula de la remezcla, que ya conjugó con éxito con Dua Lipa, ha vuelto con Hold me closer, una canción que está llamada a convertirse en todo un éxito.

Seis años y una gran batalla judicial para librarse de la tutela de su padre han tenido que pasar para que la princesa del pop lance nuevo material. Se trata de una versión de Tiny Dancer, el tema de 1971 de Elton John, célebre por su inclusión en una secuencia de la película Casi Famosos (2000).

El último lanzamiento de Spears había sido en 2020 con una edición de lujo del álbum Glory (2016), pero en esta oportunidad aprovecha el vínculo con otra estrella del pop. "Es bastante genial que esté cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo", escribió en su cuenta de Twitter.

"!!!!Estoy un poco abrumada!!... ¡es un gran problema para mí! Estoy meditando más y aprendiendo que mi espacio es valioso y precioso!!!". Estas han sido las primeras palabras de Britney en Twitter, donde ha aprovechado para expresar cómo se siente al volver a la actualidad musical. "Estoy aprendiendo que cada día es un borrón y cuenta nueva para tratar de ser una mejor persona y hacer lo que me hace feliz... sí, hoy elijo la felicidad", continúa.

Okie dokie … my first song in 6 years 🎶 !!!! It’s pretty damn cool that I’m singing with one of

the most classic men of our time … @eltonofficial 🚀!!!! I’m kinda overwhelmed… it’s a big deal to me !!! I’m meditating more 🧘🏼‍♀️ and learning my space is valuable and precious !!! — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) August 25, 2022

La colaboración entre estas dos estrellas, según cuenta el portal Six Page, ocurrió en julio en un estudio de Beverly Hills. Durante ese mes, Britney ya enloqueció a sus fans compartiendo un clip en sus redes sociales en que se le escucha cantar a capella su hit Baby one more time, de 1998. "No he compartido mi voz en mucho tiempo... tal vez demasiado", escribió en esa ocasión. Además, detalló que durante un tiempo tuvo la idea de relanzar una lectura de su antiguo hit, pero que la tutela de su padre lo impidió. "Bueno, he pedido lo que quería durante 14 años... una versión diferente de 'Baby' pero que los productores realmente trabajen para mí y lo armen... un comienzo". Así fue como descubrimos que la artista quiere seguir vinculada al mundo de la música después del infierno personal que ha pasado.

La colaboración con Elton John no nos sorprende tanto después de comprobar el interés del británico por trabajar en nuevas miradas a su música. En agosto de 2021 se dio a conocer el tema Cold Heart, una colboración con Dua Lipa que fue todo un éxito, en el que mezclaban extractos de canciones como Sacrifice, Rocket Man, Kiss the bride y Where's the Shoorah?.

Elton John & Britney Spears ‘Hold Me Closer (Official Audio)’

Una fórmula similar es esta nueva canción, en que se escucha a Britney cantar partes de The One, tema del pianista inglés, además de una línea del estribillo de Tiny Dancer.