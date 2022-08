Selena Gomez participa en el remix de ‘Calm Down’, un tema original de REMA

Las ganas de que Selena Gomez volviera a la música eran más que evidentes entre sus fans. Después de varias semanas, viéndola en el estudio grabar nuevas canciones, ya podemos escuchar la primera de todas ellas. Sin embargo, no es una original propia, sino una colaboración que es el remix del tema de REMA, Calm Down.

El artista nigeriano se ha querido unir a la cantante para darle una segunda vida a este tema, el cual pertenece a su álbum debut, Reve & Roses, también estrenado en este 2022. Una colaboración muy especial, por la que REMA se encuentra especialmente emocionado. Selena Gomez se adapta a la perfección a los sonidos que tiene esta canción y se atreve con un hit sensual que muestra cómo no tienen miedo a conquistar a otra persona con todas sus dotes.

Rema & Selena Gomez - Calm Down (Official Lyric Video)

“Sé que parezco tímida, pero por ti lo hago / y mis caderas te hacen llorar cuando me muevo a tu alrededor / hazlo una vez, hazlo dos veces”, dice Selena Gomez en el tema.

Calm Down es la primera canción en la que participa la artista después de un año. La última en la que pudimos escucharla fue Let Somebody Go, también en colaboración con Coldplay. Un tema que pertenece al último disco de la banda británica. Además, fue parte de 999, otra unión más, esta vez con el colombiano Camilo.

Sin embargo, Selena Gomez aún no estrena canción propia, lo que aumenta las ganas de escuchar todo aquello que está grabando en el estudio junto a algunos de sus compositores de confianza: Justin Tranter, Julia Michaels, Robin Fredriksson y Mattias Larsson. Habrá que esperar un tiempo para poder disfrutar de todos estos temas nuevos, aunque podemos saciar un poco las ganas oyendo su voz en Calm Down.