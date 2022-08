El verano no podía terminar sin ponerle un broche de oro perfecto y eso es lo que han hecho Lola Índigo y María Becerra. Ambas llevaban varias semanas preparando a sus fans porque se venía algo muy fuerte, una canción que nos iba a poner en pie y que estaba lista para romper todas las pistas de baile. Así ha sido. Han estrenado su esperado tema Discoteka, el cual ha superado todas las expectativas.

La unión entre ambas artistas iba a ser maravillosa, lo sabíamos gracias a su primera colaboración, High, pero con Discoteka se han pasado el juego. Un reggaetón empoderado, con el que Lola Índigo y María Becerra saben todo lo que desprenden y provocan. Es explosivo, vibrante y muy alejado de esa época de La Niña que veíamos en la española.

“Vamos pa' la discoteca, que invito yo / traigo la mari, Mari, préndelo / estoy mojada, hace calor / los tengo fácil, no dicen que no”

Lola Índigo y María Becerra estrenan "Discoteka" / Cedida por Universal Music

Como no podía ser de otra forma, la canción ha ido acompañada de un videoclip del que no se puede quitar la mirada en ningún momento. La definición perfecta para resumirlo sería brillante y es que todo lo que lo forma no defrauda en ningún momento. Los planos, la iluminación, la coreografía y, por supuesto, ellas son un combo de elementos que hacen que sea uno de los mejores vídeos que han lanzado ambas.

Discoteka es la segunda canción de la nueva era de Lola Índigo. La etapa más salvaje de la artista, que comenzó con An1mal, pero ha continuado con esta colaboración con María Becerra. Una auténtica unión de titanas que nos deja claro el rumbo que quiere tomar la española en su carrera y con la que nos demuestra todo lo que es capaz de hacer.

Por su parte, la argentina continúa imparable y es una de las máximas referentes argentinas de la música urbana. Está próxima a lanzar su nuevo disco, La Nena de Argentina, entre octubre y noviembre. Aunque antes, visitará nuestro país con su Animal Tour. Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, Bilbao y A Coruña son las ciudades elegidas para un recorrido vibrante con LOS40 Urban como emisora oficial. ¡No te lo pierdas!