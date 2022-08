J.K. Rowling desmiente los rumores sobre haber sido vetada en la reunión de ‘Harry Potter’

Volver a Hogwarts siempre es bonito, y buena prueba de ello son el tirón que aún tienen las películas de la saga Harry Potter en plataformas de streaming, nuevos estrenos y movimiento fan. Este éxito fue suficiente para grabar el especial de HBO en el que todos los actores se reencontraban, aunque con una ausencia muy sonada: la de J.K. Rowling.

La escritora es todo un icono inglés, ya no solo por haber creado todo el universo mágico que rodea al niño que sobrevivió, sino por haberlo hecho con una historia personal muy dura detrás para acabar con una de las fortunas más cuantiosas del planeta. Sin embargo, ahora está en horas bajas debido a sus impopulares declaraciones sobre las personas transexuales.

Rowling ha mostrado en más de una ocasión su apoyo al "sexo biológico", con varios tuits que han acabado siendo objeto de polémica -desde hilos explicativos sobre su postura a algún 'Me gusta' con insultos hacia el colectivo-. Esto la enfrentó directamente con gran parte de sus seguidores... Entre ellos, miembros del reparto de sus películas.

Que Emma Watson se haya posicionado sutilmente en su contra, entre otros nombres, parecía la consecuencia directa de que Rowling no apareciese en Harry Potter, 20º aniversario: Regreso a Hogwarts. Muchos achacaban que la creadora fue vetada, aunque una reciente entrevista ha desvelado que eso está muy alejado de la realidad.

Ha sido en el podcast de Graham Norton donde la británica ha hablado abiertamente del tema: "Me pidieron participar y decidí que no quería hacerlo". Según ha contado, Rowling entendió que el reencuentro trataría lo vivido en las películas, no en los libros; algo que le hacía estar más al margen de la ecuación.

Su decisión es llamativa porque siempre ha participado activamente en el Wizarding World, siendo productora de la saga original y ahora guionista de Animales Fantásticos. Eso sí, muy comprensible: el mayor rédito de popularidad que ha sacado Rowling de la franquicia ha sido a través de expandir su mundo con comentarios en redes y en su página web.