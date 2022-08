Así suena ‘Take me back home’, la nueva canción de Camila Cabello para la BSO de ‘Frozen Planet II’

En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de colaborar con los grandes compositores y creadores de bandas sonoras del cine y la televisión. Y eso es lo que ha podido hacer Camila Cabello junto a Hans Zimmer para la banda sonora original del documental Frozen Planet II para la que ha creado la canción Take me back home.

El estreno de este proyecto no se producirá hasta el próximo mes pero después del buen recimiento que tuvo la noticia de la nueva composición de la solista cubana, los responsables han estrenado el tema para continuar promocionando y generando expectación en torno al estreno.

Para la composición de esta canción, Camila Cabello ha trabajado no sólo con Hans Zimmer sino también con los compositores, arreglistas y productores Anze Rozman y Russell Emanuel de Bleeding Fingers Music

“Poder combinar mi pasión por el planeta en el que vivimos y mi música es un sueño hecho realidad, no importa también poder trabajar con la leyenda que es Hans Zimmer”, expresó Camila Cabello en BBC. Por su parte, el músico dijo: “Fue muy emocionante componer y grabar 'Take Me Back Home' con Camila y descubrir que su talento musical es tan poderoso como su voz”.

Ahora podremos escuchar a Camila Cabello en una serie documental sobre naturaleza, regiones más frías del mundo, animales y amenazas climáticas. Porque la canción formará parte del tráiler de Frozen Planet II, una serie de seis capítulos que pertenece a BBC One, en la que la voz de la cantante y la orquesta del compositor serán los pilares fundamentales.

Un nuevo proyecto en el que se embarca Camila Cabello que en los últimos meses ha publicado su más reciente álbum de estudio además de confirmar que 'ficha' a Charlie Puth para que trabaje junto a él como asesor de un popular talent show televisivo. Queda claro que la cubana no para y está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales.