10 cosas curiosas sobre Camila Cabello que puede que no sepas

Camila Cabello es una de las artistas del pop internacional más conocidas. Sus más de 60 millones de seguidores en Instagram y los billones de reproducciones en algunos de sus videoclips lo confirman. Lleva 10 años dedicándose a la música y eso que tiene 25. Media vida entregándose en cuerpo y alma a su pasión, y digamos que le ha salido bastante bien.

En LOS40 es una artista muy escuchada y querida. Por eso, te vamos a contar algunas curiosidades sobre ella que puede que no supieras. ¡Allá vamos!

1. Datos personales

El nombre completo de la artista es Karla Camila Cabello Estrabao. Nació un 3 de marzo de 1997, en Cojímar (Cuba), y con 7 años se mudó desde México a Estados Unidos con su familia. Su madre, Sinu, es cubana y su padre, Alejandro, mexicano, y tiene una hermana pequeña llamada Sofía.

La historia de superación de su familia es impactante. Junto a ella, tuvo que emigrar al país estadounidense para encontrar un futuro mejor. Camila y su madre viajaron hasta Miami, pero la artista pensaba que iba a ir a Disney. No era consciente de la dimensión de aquel trayecto. Por su parte, su padre cruzó a nado la frontera entre México y Estados Unidos antes de reencontrarse con su mujer y su hija.

Al ser tan pequeña, Camila Cabello tuvo que aprender un idioma totalmente nuevo y lo hizo gracias a la televisión, las series y la música.

2. The X Factor y Fifth Harmony

Camila Cabello era una niña muy tímida, pero tenía un gran talento oculto: cantar. Cuando era adolescente, interpretaba los temas de sus artistas favoritos a escondidas de sus padres hasta que estos se dieron cuenta y la animaron a hacerlo en público. Comenzó a hacerlo, solamente, delante de su familia y subió algún vídeo a YouTube.

Sin embargo, el verdadero momento que definiría el futuro de la artista fue su paso por el concurso de televisión The X Factor, en 2012. Camila Cabello tenía tan solo 15 años cuando le pidió a su madre acudir al talent show como regalo de cumpleaños. Uno de sus principales objetivos era presentarse porque era fan de One Direction y ellos salieron de allí.

Estuvo a punto de no audicionar porque tan solo tenía un 1% de posibilidades de hacerlo. En el último momento y por su insistencia, cantó delante de un jurado que tenía caras tan conocidas como Demi Lovato, Britney Spears y Simon Cowell. Algo curioso de ese momento es que no se ha emitido al completo y su interpretación no se puede ver por ningún lado. 10 años después sigue sin salir a la luz, aunque hay pequeños fragmentos.

Su voz cautivó a los jueces, quienes decidieron integrarla en una girlband que daría mucho que hablar durante los próximos 6 años, Fifth Harmony. Junto a Lauren, Dinah, Normani y Ally recorrió el mundo, los mejores estadios y recogió decenas de premios hasta que en 2016 decidió abandonar el grupo para arrancar su carrera en solitario.

3. Una verdadera fangirl

Camila Cabello ha pasado por muchas fases, pero una de ellas y que perdura es la de fangirl. Cuando era una adolescente admiraba profundamente a One Direction y tenía un crush con Harry Styles. ¡Incluso se abrió una cuenta fan en Twitter!

También era muy seguidora de Ed Sheeran, Taylor Swift y Alejandro Sanz. Cómo es la vida que su trabajo y pasión le dio la oportunidad de estar muy cerca de todos ellos, entablar una bonita amistad y lanzar canciones con algunos.

4. Discos y reconocimientos

Durante su etapa en Fifth Harmony, estrenó un EP (Better Together) y dos discos (Reflection y 7/27), además de ganar diversos premios como VMAs y AMAs, entre otros. Después, en solitario, ha grabado tres álbumes de estudio: Camila, Romance y Familia.

En toda su carrera ha cosechado 56 premios, incluidos dos Grammy Latino a Grabación del año y Mejor canción pop, por Mi Persona Favorita, en colaboración con Alejandro Sanz. También ha recibido tres nominaciones a los Grammy, aunque sin ninguna victoria.

5. Carrera como actriz

Camila Cabello se muestra, desde siempre, muy fan de todo el universo Disney. Su personaje favorito de la factoría es Peter Pan y, aunque no ha participado en una película del niño del traje verde, sí ha tenido la oportunidad de interpretar a una de las princesas más importantes y conocidas.

En septiembre de 2021, se estrenó el remake de Cinderella, de Prime Video, y la artista fue, nada más y nada menos, la protagonista. Interpretó a Cenicienta, dándole una vida totalmente renovada y siendo la primera latina en ser princesa Disney. Para conseguirlo, no ha dejado de prepararse y estudiar todo lo necesario para poder interpretar de la mejor manera posible. Quién sabe si la volveremos a ver en la gran pantalla.

6. Activismo

La cantante siempre ha estado muy concienciada con todas las desigualdades sociales que existen en nuestra sociedad. Por ello, es activista de muchas de sus causas y colabora con organizaciones como Save The Children, además de acudir a diferentes eventos. En sus redes sociales, sube mucha información y reivindica problemáticas de forma constante.

7. Obsesión por los plátanos

Dejando a un lado a la Camila Cabello más profesional, algo que marca su día a día son los plátanos. Sí, has leído bien. La artista es una gran admiradora de la fruta amarilla y la come constantemente, en todas o casi todas las comidas. Da igual el resto de ingredientes, ella pone este sabor a sus platos. ¿Tendrá que ver con sus raíces cubanas?

8. Le encanta leer

La lectura es otra de sus grandes pasiones. Lee una variedad de géneros y tipos de libros, ya sean novelas, poesía o, incluso, de cocina. Es un hobbie que mantiene desde pequeña y le encanta hacerlo, sobre todo, si el objeto en cuestión es físico. Sentirlo, olerlo y disfrutar de sus páginas de papel es algo que adora, más que cualquier dispositivo digital. ¡No le quitamos razón!

9. Tatuajes

Quién sigue a Camila Cabello desde hace años sabe que tenía pavor a las agujas. Nadie se podía imaginar que algún día la veríamos no solo con uno, sino con dos tatuajes en su cuerpo. Cierto es que son muy minimalistas y que a simple vista pueden no verse, pero tienen un significado para la artista.

El primero que se hizo fue en el interior de uno de sus dedos de la mano. Una simple frase acompaña a su piel: “it’s a mistery”. El siguiente tatuaje que se hizo fue una trenza circular en honor a la naturaleza. Leyó Trenzando la hierba dulce, de Robin Wall Kimmerer, y la inspiración fue tal que no dudó en hacérselo.

10. Tiene un TIC

Para finalizar este repaso de curiosidades sobre Camila Cabello, hablamos del TIC que padece. En una entrevista para Vogue, confesó que sufre uno de tercer grado. ¿De qué se trata? Pues de un gesto que consiste en no parar de tocarse las fosas nasales. ¡Wow!