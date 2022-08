Lizzo se multiplica a sí misma y llena de color su actuación de ‘2 Be Loved (Am I Ready)’ en los MTV VMA 2022

Una de las noches más especiales del año se ha producido y es que los famosos premios MTV VMA 2022 se han celebrado la noche del 28 de agosto. Varias estrellas de la música se han reunido en el Prudential Theatre de Newark para cantar, bailar y hacernos disfrutar de unas actuaciones que se quedaron en la historia de esta ceremonia. Una de las invitadas de la noche fue Lizzo.

La artista ganó una de las estatuillas de astronauta a Mejor Vídeo por una Causa, por About Damn Time. Lizzo no puede estar más contenta por este logro, por todo lo que representa la canción para ella y para las personas que la escucha. Además, aprovechó su discurso para dar un mensaje claro a sus seguidores: “su voto significa mucho para mí y también para hacer cambios en el país. Así que recuerden cuando vayan a votar por sus artistas favoritos, también voten para cambiar estar leyes que nos oprimen”.

🗣KEEP MY NAME IN YO MOUF CUS I KNOW IT TASTE GOOD BITCH🏆 pic.twitter.com/XnuG25s280 — FOLLOW @YITTY (@lizzo) August 29, 2022

No solo se subió al escenario para recoger uno de los premios de la noche, sino también para cantar. Y arrasó. Comenzó con una introducción de About Damn Time, pero rápidamente transicionó bajo unas letras de piano hacia 2 Be Loved (Am I Ready), su último single. Con este tema brilló, disfrutó y dejó el listón muy alto entre todas las actuaciones que se realizaron en los MTV VMA 2022.

Lizzo Performs "About Damn Time" / "2 Be Loved (Am I Ready)" | 2022 VMAs

Lizzo mezcló colores en una escenografía llamativa que solo tenía una protagonista: ella. No necesitó un cuerpo de baile porque gracias a la tecnología y a la pantalla que tenía detrás, la artista se multiplicó y realizó ella misma la coreografía que tenía preparada. También, aprovechó para demostrar su capacidad vocal haciendo algunas notas altas muy aplaudidas entre el público.

Los diferentes asistentes a la gala disfrutaron de su actuación, pero a la que más se la vio cantar fue a Taylor Swift, la verdadera protagonista de la noche. No dudó en cantar y bailar 2 Be Loved (Am I Ready), para después aplaudir a su compañera de profesión.