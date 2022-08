Jason Derulo y Tayc intentan explicar una infidelidad en `No no no´

Jason Derulo se ha unido a Tayc para lanzarse a la aventura de cantar una canción que mezcla el inglés y el francés. Ambos artistas trabajan con ritmos muy diferentes, pero han sabido unirlos para crear un tema con mucho flow que nos hará bailar sin parar en las discotecas. El verano se acaba de una forma diferente cuando nos regalan este tipo de temazos.

A pesar de que Derulo se haya convertido en una auténtica estrella en TikTok, parece que no olvida su faceta de cantante y ha querido sorprender a sus seguidores uniéndose al ganador de Danse Avec Les Stars con Fauve Hautot. El bailarín se ha convertido en todo un fenómeno internacional gracias a los pequeños singles que empezó a lanzar en Francia.

En No no no, los artistas le piden a una chica que entienda que no amaba a esa mujer con la que le ha sido infiel. Le intentan explicar que solo fue sexo y que en todo momento dijo no: “Quiero amarte todo el tiempo, vamos, empecemos de nuevo”, cantan los artistas.

Un vídeo para no parar de bailar

Como no podía ser de otra forma para Jason y Tayc, el baile es uno de los principales protagonistas del vídeo. A lo largo de las imágenes podemos ver a los artistas detrás de una mujer que quiere terminar la relación, aunque ellos le pidan que no.

Lo que caracteriza el videoclip son los constantes pasos de baile que se marcan los dos, tanto en las escenas separados como en las que aparecen juntos. Siempre con coreografías en las que priman los movimientos con los pies acompañados de mucho flow en el resto del cuerpo.

Si quieres ver estos ritmos sobre un escenario y en directo puedes hacerlo porque Jason Derulo estará en las fiestas Valladolid. Esta noticia nos la dio el alcalde de la ciudad, que compartió con sus seguidores la noticia de una forma diferente. Demás, con esta adquisición ha hecho que este año la feria sea la más cara de la historia de la ciudad por la visita de Derulo.