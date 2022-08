Una gran borrasca polar llega a España: tormentas y desplome de temperaturas para el inicio de septiembre

Preparar la vuelta a la rutina siempre cuesta y más si viene acompañada de mal tiempo. Agosto pone el broche final a un verano realmente agobiante ante las incesantes olas de calor que comenzaron el pasado mes de mayo y que acabaron hace unas semanas. Ahora nos preparamos para dar la bienvenida a septiembre con una borrasca de origen polar, que provocará un cambio radical en las temperaturas en todo el territorio.

Rubén del Campo, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que el paso del mes de agosto al mes de septiembre estará marcado por fuertes chubascos y tormentas, además de temperaturas que descenderán entre 5 y 10 grados considerablemente en gran parte de nuestro país. Algo que no es muy normal para la época en la que estamos porque muchos siguen disfrutando de los últimos coletazos del verano y de sus ansiadas vacaciones.

La jornada del miércoles 31 de agosto estará marcada por fuertes chubascos en la región valenciana, en las Baleares y en el norte, además de otros puntos de interior. A medida que vaya avanzando la tarde, las lluvias no tardarán en hacerse notar en el Pirineo y en el noroeste peninsular. En el área central y en las propias islas Canarias las temperaturas experimentarán un ligero descenso y las lluvias no serán tan fuertes.

Arranca septiembre

La borrasca polar no se hará notar hasta el jueves 1 de septiembre donde la mitad este, las Baleares, la vertiente cantábrica y Galicia sufrirán notables chaparrones, que no cesarán hasta días posteriores. Aunque su momento más álgido probablemente se alcance el viernes cuando las tormentas incidan con mayor intensidad. Eso sí, en el suroeste se seguirán manteniendo valores de hasta 35º C, aunque la nubosidad estará presente en el litoral y en las zonas de interior.

¿Cómo será #septiembre?

🌧️Lluvias:

👉Diez primeros días: más lluvia de lo normal en puntos del tercio norte y noroeste. En el resto, en general, menos lluvia de lo habitual.

👉Después: sin tendencia clara, pero podría llover menos de lo normal en el sur y oeste de la Península. pic.twitter.com/eLbYZEFdsY — AEMET (@AEMET_Esp) August 30, 2022

Sin embargo y ya de cara al domingo, se espera que esta borrasca polar se extienda a otros puntos peninsulares provocando un descenso generalizado de las temperaturas. Aunque, las lluvias parece que no serán suficientes para mitigar el problema de sequía de nuestros ríos y pantanos.

En cualquier caso, nos adentraremos en un escenario atípico propio de este período estival de transición, que conlleva a temperaturas más variables de por sí. Si a ello le sumas las temperaturas extremas de estos meses, no es tan raro encontrarse con la llegada inesperada del frío en casi toda la península. En cualquier caso, todo apunta que septiembre será un mes bastante inestable.