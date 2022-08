Lluvia de críticas a Dabiz Muñoz por asegurar que “pagar 365€ por un menú no es cosa de ricos”

El cocinero Dabiz Muñoz ha vuelto a estar en el punto de mira por sus declaraciones. Hace tan solo unos meses hacía frente a las críticas, que ponían en duda su trabajo, al incrementar el precio del menú de degustación de su restaurante DiverXo, pasando de 200€ a 365€; ahora, el chef madrileño ha vuelto a salir a la palestra por sus recientes explicaciones al medio italiano Vanity Fair, donde asegura que “pagar 365€ por una comida no es cosa de ricos”. Estas palabras han desatado todo tipo de reacciones entre los usuarios de Twitter.

Además, desde su punto de vista tener “un ferrari, un yate o un hotel de cinco estrellas” sí son cosas de “ricos”, aunque realmente una experiencia gastronómica es algo que puede permitirse más gente, siempre y cuando puedas ahorrarlo durante un tiempo. De hecho, Dabiz Muñoz ha querido hacer una comparativa recordando que el precio de una entrada para ver a Harry Styles o para ver un partido de la Champions entre el Real Madrid y la Juventus asciende casi a los 300€. “Está claro que el fútbol no es una cosa de ricos. Solo son formas distintas de entender una experiencia”, ha declarado al medio italiano.

Desde que anunció la subida del precio de menú de degustación a finales del pasado año, se han abierto varios debates en torno al lujo, las condiciones laborales de sus trabajadores... Este incremento ha llevado a su restaurante a otro nivel convirtiendo a DiverXo en uno de los locales con estrellas Michelin más caros de España. Para que te hagas una idea, los establecimientos, que también comparten este identificativo en nuestro país, presentan unas propuestas que rondan entre los 200€ y 300€.

Sin embargo, estas palabras parece que no han sentado muy bien a los usuarios de la red del pajarito azul, que no han dudado en reporcharle su actitud. Muchos han asegurado que podría considerarse un "insulto" para aquellas personas que presentan dificultades para llegar a fin de mes y otros directamente que prefieren gastarse ese dinero en otra cosa.



Fuera como fuese, Dabiz Muñoz lleva mucho tiempo siendo el único chef de la capital que cuenta con hasta tres estrellas Michelin. La pandemia azotó duramente al sector de la hostelería y la restauración, aunque para el chef madrileño supuso un punto de inflexión. Pese a tener que cerrar el negocio que tenía en Londres, StreetXo y sobreponerse ante un incendio y un robo en su restaurante de Madrid, consiguió abrir RavioXo, además de recibir varios reconocimientos internacionales, entre los que estaba el The Best Chef.

Todo ello parece indicar que se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales. Algo que se refleja, no solo en su nivel de influencia, sino también en su popularidad, ya que nunca antes había sido tan alto. Por eso, no es de extrañar que su viaje por México junto a su mujer, Cristina Pedroche, haya sido tan seguido por su comunidad, la cual no ha parado de crecer.