Así responde Dabiz Muñoz a los que le critican

El cocinero Dabiz Muñoz sale cada poco a la palestra bien por compartir ricas recetas, por abrir o cerrar restaurantes o por alguna foto con su mujer Cristina Pedroche. En estos días el debate sobre la tortilla de patata con o sin cebolla ha resurgido tras una intervención pública del chef en Madrid Fusión en el que se posicionaba del lado de los que la prefieren sin cebolla.

El famoso cocinero, consciente de la polémica que supone decir que la tortilla la prefieres sin cebolla quiso dar sus razones. Los motivos del dueño de Diverxo no podían estar mejor explicados desde el punto de vista de un chef ya que se centran en el sabor final que adquiere la tortilla.

Así según Muñoz "el problema de la cebolla pochada en la tortilla es que aporta un excesivo e innecesario dulzor. Comerme cualquier preparación de huevo, ya sea un huevo frito, una tortilla o un revuelto, me cuesta una barbaridad. Organolépticamente, el dulzor no casa con el huevo. Un buen huevo, un buen aceite y una buena patata es un buen combo que no necesitan nada más que un poco de sal". Ya podemos tomar nota. Si tenemos buenos ingredientes para la tortilla, lo mejor según él, es prescindir de la cebolla.

De esta manera dejó clara su posición en una rueda de prensa celebrada en el auditorio de Ifema con motivo de la celebración de Madrid Fusión. En este debate, como en del roscón con o sin relleno, es complicado contentar a todo el mundo y cada persona tiene su gusto, motivos para decantarse por una u otra opción.

La opinión de Muñoz no gustó a todo el mundo y así lo puso de manifiesto una usuaria de tuiter que le llamó directamente “guarro”. "Porque él lo diga! Con esa pinta guarra que lleva!. Tras ver esta publicación el cocinero decidió dar una contestación. "Pinta guarra que lleva 💩", dijo Muñoz, citando el tuit. Muchos seguidores del cocinero le han apoyado dando su opinión sobre el debate. Y él se ha quedado tranquilo expresando con un emoji lo que ha querido decirle a la persona que le criticó por su aspecto. Más claro, imposible.

El chef no para de crear así próximamente abrirá sus puertas el nuevo restaurante de Dabiz "RavioXo", con él quiere reiventar la pasta. En estas semanas se encuentra poniendo a punto el local para su inauguración así como dando los toques finales a los atrevidos platos se podrán degustar allí.