El gracioso momento de Harry Styles tras recibir unos nuggets de pollo en uno de sus conciertos

Harry Styles continúa recorriendo el mundo con su gira Love On Tour. Después de visitar el continente europeo, el británico se encuentra en Estados Unidos, donde ha protagonizado un momento muy divertido junto a sus fans. Concretamente, en su quinto concierto en Nueva York, ciudad en la que estará un mes.

Un seguidor del cantante que estaba entre el público quería llamar la atención de Harry Styles y en vez de crear una pancarta llamativa, decidió lanzarle dos nuggets de pollo. Una acción curiosa que no pasó desapercibida por el británico, el cual se lo tomó con mucho humor. Al principio, preguntó quién había hecho tal acción y después sus fans corearon que se lo comiera.

Sin embargo, Harry Styles no como carne y, aunque sus fans lo sabían, lo dijo al público: “yo no como pollo”. Es por ello, por lo que devolvió los trozos de nuggets al foso donde se encontraba el público, no sin antes analizar en qué condiciones estaba dicho alimento: “primero que nada, esto es frío, y asumo que es muy viejo”, dijo entre risas.

Cuando se lo devolvió al fan que se lo había tirado, uno de los nuggets cayó al suelo y Harry Styles dijo bromeando: “no vayas a buscarla, te conseguiremos otra pepita, ¿de acuerdo? No temáis". Después de ello, continuó realizando el concierto con total normalidad. Una anécdota más que se suman a las decenas que tiene el británico en toda esta gira.

Un recorrido que no finalizará este año y el cual ha decidido ampliar en 2023. Love On Tour tendrá una segunda ronda por todo el mundo y pasará por España, de nuevo. Esta vez visitará dos ciudades de nuestro país y en unos recintos mucho más grandes. El 12 de julio cantará en Barcelona, concretamente, en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Después, el 14 de julio volverá a Madrid para tocar en el Nuevo Espacio Mad Cool. Además, LOS40 será emisora oficial de dichos shows.

Las entradas saldrán a la venta el 2 de septiembre, a las 10:00h, en Ticketmaster y Live Nation. Sin embargo, un día antes, el 1 de septiembre, habrá una preventa donde podrás adquirir algunas que se venderán antes que el resto. ¡Apúntate la fecha para que se no se te olvide!