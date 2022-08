Cristina Cubero vuelve a 'El Chiringuito' cinco años después dejando atrás su fuerte bronca con Pedrerol

El inicio del curso escolar y televisivo está a la vuelta de la equina e igual que las familias ultiman los preparativos para que los niños vuelvan al cole, las grandes cadenas mediáticas de nuestro país apuntalan los cimientos para que la temporada 2022-2023 sea todo un éxito. Y claro, con el arranque de un nuevo ciclo deben llegar las sorpresas. Porque en el mundo del audiovisual, al igual que en el del arte, eso de "renovarse o morir" adquiere un sentido literal.

En este caso las nuevas nos llegan desde El Chiringuito de Jugones, el programa que el polémico periodista deportivo Josep Pedrerol dirige y presenta en Atresmedia, y que ahora ha decidido afrontar su renovación para el nuevo cuso con la incorporación de una cara muy conocida para su público: la de la periodista y subdirectora de Mundo Deportivo Cristina Cubero.

Cubero, que colaboró durante varios años con Pedrerol y el resto del equipo, regresará al plató de Mega después de haber pasado cinco años desconectada del universo de El Chiringuito, programa que abandonó de forma abrupta tras un duro enfrentamiento con el director. "Vuelvo porque desde que me fui el Barça inició un declive en Europa que después se trasladó a La Liga. El cambio de ciclo empieza ahora: toca volver a ganar", ha argumentado la periodista al equipo de prensa de Atresmedia sobre su incorporación.

La subdirectora de Mundo Deportivo sostiene ahora que, pese a las duras palabras que ella y Pedrerol se cruzaron aquel 27 de febrero de 2017 en el que su relación laboral se puso en pausa, vuelve para "aportar información" y "opinión".

El Chiringuito recuerda la discusión al anunciar el fichaje

Al más puro estilo de El Chiringuito, Pedrerol anunció a bombo y platillo en la tarde del 29 de agosto que Cristina Cubero se unía como tertuliana a su equipo. Pero, como no podía ser de otra manera, la noticia dejó con la boca abierta a sus seguidores y a algún que otro compañero en el plató, quienes, después de mostrar su conformidad con el fichaje, pidieron volver a ver el enfrentamiento que acabó con la salida de Cubero del formato.

😳 Uno de los MOMENTOS más TENSOS en la historia de @elchiringuitotv😳



😡 “¡¡Si te ABURRO, ME VOY!!” 😡



Recordamos el cabreo entre @jpedrerol y @criscubero en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/bzVt08wBMr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 30, 2022

Pedrerol no dudó mucho y, después de explicar que él no había querido ver esas imágenes en ningún momento, les dio paso para que, cinco años y medio después, los espectadores volvieron a ver por televisión una durísima disputa en la que se cruzaron acusaciones de manipulación de información, de montaje premeditado de 'shows' en directo.

"Me apetece mucho darle un abrazo a Cristina Cubero. No estuve bien. Es verdad que salté cuando dijo la palabra 'manipular'. Eso me puse muy nervioso, pero no estuve bien ahí. Me puse borde y me acabo de dar cuenta ahora, después de cinco años", acabó por sostener el lunes Pedrerol después de ver cómo él y su nueva colaboradora se enzarzaron en una disputa totalmente desagradable.