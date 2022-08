Afrojack se une a Black V Neck y Muni Long para dar vida a ‘Day n night’ y anuncia colaboración con Dub Vision

Estamos a punto de decirle adiós al mes de agosto y casi por extensión a un verano en el que hemos vuelto a disfrutar de la música en directo y de la vida en la calle. Y ello ha sido gracias a artistas y djs como Afrojack, entre muchos otros, que nos han brindado unos meses repletos de directos y lanzamientos. Si hace unas semanas publicaba un EP con 7 canciones ahora ha presentado un nuevo hit con Black V Neck y Muni Long: Day n night.

La canción ya se ha estrenado en las principales plataformas de reproducción así como en algunas de sus pinchadas y la respuesta del público no ha podido ser más positiva. Algo lógico si tenemos en cuenta que se ha apoyado en la originalidad sonora de Black V Neck, un dúo de música house de Miami, y ha contado con la voz rnb de Muni Long.

Una canción tech house con toques muy modernos y frescos que incide en el acuerdo recién firmado por el artista junto a UMG para darle mayor promoción y publicidad a todos sus lanzamientos. Como decíamos es el segundo que recibimos este verano después de publicar un EP el pasado mes.

NLW fue el lanzamiento que inauguró ese acuerdo y promete no ser el último de este año. De aquellas 7 canciones disfrutamos del regreso a los orígenes y a las raíces musicales de Afrojack en canciones como 123, Moombah 22, Lasers, Let me see those hands, Drums, Tech wows y Freeze. En esas canciones contó con la colaboración de R3hab y MC Ambushed, Cesqueaux, Sidney Samson y Kura.

Y no va a ser el último porque el DJ ha anunciado que esta semana publicará otra canción junto a Dub Vision para el GP de Fórmula 1 en los Países Bajos y que se convertirá en la BSO del evento al presentarlo allí mismo en vivo y en directo.

Cuatro años de sequía de conciertos y de singles han llegado a su fin en este año en el que el DJ neerlandes quiere volver a recuperar el trono del género que obtuvo en 2013 y 2014. Su Rebels Never Die Tour le está llevando por todo el mundo durante estos meses incluyendo su visita a Tomorrowland.

Habrá que esperar para comprobar si además acaba llegando esa esperadísima colaboración o remix a cargo de Afrojack, Rehab y Hardwell a quienes vimos juntos en el perfil oficial de Instagram del DJ. La foto del trío de djs se convirtió en tendencia en las redes sociales ya que no suele ser habitual la unión de tanto talento en una sola imagen. Como se suele decir: imposible descargar la imagen porque tiene demasiada calidad.