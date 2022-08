Rocío Carrasco sobre su hermano José Fernando: "Ha cometido errores, pero es el más puro de sentimientos"

En el nombre de Rocío, la segunda parte de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva está llegando a su recta final. Pese que desde el mes de junio los suscriptores de Mi Tele podían acceder a un nuevo episodio cada viernes, este lunes 29 de agosto la plataforma decidía estrenar el penúltipo episodio de esta producción, su capítulo 12, ante una llegada a la emisión en abierto que podría sorprendernos en las próximas semanas.

Se trata de un capítulo en el que Rocío Carrasco aborda la relación con sus dos hermanos pequeños, José Fernando y Gloria Camila, pudiendo ser testigos, además, de una conversación telefónica inédita del año 2012 en la que José Fernando no tiene más que palabras de agradecimiento hacia su hermana mayor, que desde la muerte de Rocío Jurado había intentado ser una figura materna para ellos en la medida de lo posible y darles el cariño que necesitaban.

Sobre José Fernando y sus adicciones, Rocío comenta "Se ha autodestruído", aunque también le señala como la mejor persona que forma parte del contexto mediático: "Es un niño que no se ha metido nunca en nada de nadie, que no le ha hecho daño a nadie, nada más que se lo ha necho a sí mismo. Que es un tío que es súper noble, que tiene un corazón... que yo siempre he dicho que es el mejor con muchísima diferencia, de sentimiento. Que luego es un niño que ha cometido errores, sí, muchos, pero esos errores a la única persona que le han hecho mal es a él. Porque el que se ha autodestruído ha sido él".

Desde hace años distanciados, Rocío Carrasco explica que ahora mismo en quien se tiene que centrar él, es en su hija y en su recuperación. Sobre su hermana Gloria Camila, por otro lado, revelaba el momento en el que decidió cortar la relación y los motivos que llevaron a un primer distanciamiento.

"A mí desgraciadamente me ocurre lo que me ocurre en julio y, antes de las navidades, recibo una llamada de José Ortega Cano. Es una llamada de auxilio, de 'échame una mano'" relata Rocío Carrasco sobre el verano del 2012, cuando es víctima de una agresión por parte de su hija y, paralelamente, su hermana está viviendo una adolescencia complicada.

Rocío Carrasco narra como mantiene una conversación de lo más normal con Gloria Camila, en el que la adolescente parece entrar en razón y comprometerse a seguir los consejos recibidos. Sin embargo, a los días recibe una llamada de Ortega Cano que, debido al calvario personal que estaba viviendo ya en sus propias carnes, es la gota que colma el vaso para que decida cortar cualquier contacto: "Empieza a decirme que quién me creo yo para decirle a su hija cómo tiene que comportarse. Que no soy su madre".

"Yo no podía ni hacerme cargo de mí. Quería que aquello se resolviese de forma favorable, pero me encuentro que me dan otra hostia que no me vi por dónde venía. Por eso decido desaparecer y no saber nada de nadie. La cabeza bajo tierra" narra mientras muestra la documentación hospitalaria que confirma un intento de quitarse la vida.

Una situación de la que afirma, no era conocedora su hermana en aquel momento, pero que, unida a la relación que Gloria Camila mantiene con Rocío Flores y la cercanía a la figura de Antonio David, hacen muy difícil un acercamiento entre hermanas. Acercamiento para el que, además, Rocío Carrasco confiesa no sentirse preparada.