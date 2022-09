Yoo Joo-eun, la actriz coreana que ha sido encontrada muerta a sus 27 años, dejó una carta de despedida

Las series surcoreanas han tomado mucha repercusión en todo el mundo y sus actores y actrices cada vez son más internacionales. Ahora ha tocado despedirse de una de ellas, Yoo Joo-Eun que, a sus 27 años, ha sido encontrada muerta.

Fue su hermano quién encontró el cuerpo junto a una nota de despedida que hace pensar en el suicidio como causa del fallecimiento, aunque no hay nada confirmado según ha revelado NextShark.

“El 29 de agosto de 2022, Joo-Eun ha dejado este mundo para ir a un lugar cómodo. Para aquellos que tengan tiempo, por favor, despidan a Joo Eun en su camino. Según el último deseo de Joo-Eun, estoy compartiendo este mensaje”, compartía él en redes sociales siguiendo la voluntad de su hermana.

Carta de despedida

Dejó una carta de despedida que ha salido a la luz. “Siento haberme ido primero. Lo siento en especial por mamá, papá, la abuela y mi hermano mayor. Mi corazón grita que no quiere vivir. La vida sin mí puede estar vacía, pero por favor, vivan con valentía. Estaré pendiente de todo. no llores No es saludable”.

“Ahora mismo no estoy triste, me siento decidida y tranquila. Creo que es porque he pensado en esto durante mucho tiempo. He vivido una vida tremendamente feliz que era más de lo que merecía. Así que eso es suficiente para mí. Esto es suficiente. Así que por favor vive sin culpar a nadie”, pedía.

“Tenía muchas ganas de actuar, quizás esta mi todo y una parte de mí. Sin embargo, vivir esa vida no era fácil. No quiero hacer nada más, era tan desesperante. Tener algo que quieres hacer es una bendición, pero me di cuenta de que sólo querer hacer esa cosa es una maldición”, aseguraba sobre la presión que sentía con su profesión.

Ha querido añadir una dedicatoria “a toda mi familia y amigos, a mis personas queridas. Muchas gracias por atesorarme y amarme. Esa fue mi fuerza y mi sonrisa. Viví con recuerdos inolvidables hasta el final, así que creo que he vivido una vida exitosa. Gracias por comprenderme y abrazarme, a pesar de mis carencias e impaciencias. Siento no poder expresarlo bien. Pero aun así entenderéis cómo me siento”.

La actriz había participado en K-dramas como Big Forest o Joseon Survival Period y su une a la larga lista de jóvenes promesas artísticas de este país que no pueden aguantar la presión. Una despedida que llega el mismo día de su cumpleaños.

Si tú o alguien de tu entorno necesita ayuda por razones relacionadas con la salud mental puedes contactar con el Teléfono de la Esperanza: 717 003 717.