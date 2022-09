Jorge Fernández lo hace un poco más suave en ‘La ruleta de la suerte’ y no se le da nada mal

Pocos programas de televisión han durado treinta años en pantalla como lleva La ruleta de la suerte en diferentes cadenas y con diferentes presentadores. Y ahí sigue. Jorge Fernández tiene su cita diaria de lunes a viernes con los paneles y los concursantes que nos regalan momentos imborrables de la televisión.

Y entre letras y frases, también triunfa la música con Joaquín Padilla al frente de una banda que nos recuerda algunos de los clásicos que a todos nos dan subidón. Y si hablamos de verano, no podemos prescindir de El tiburón. Sonó en el programa y todo el mundo se vino arriba, no falla.

“💃 Un poquito más suave, un poquito más suave... Un poquito más duro, un poquito más duro... 🕺 🎶🦈 #LaRuletaDeLaSuerte siempre es una fiesta. 😎🏖️”, compartía Antena 3 en su Instagram. Y es que este momento musical era digno de tenerlo en cuenta.

Jorge se viene arriba

El presentador se ha venido arriba y no ha dudado en lanzarse a bailar como si no hubiera un mañana y ha ido bajando y bajando y moviendo las caderas, demostrando que tiene tanto flow como el que más. Si no hay verbena que prescinda de este hit, es por algo.

Claro que no todo el mundo se enfrenta a él con la simpatía de Jorge que, pese a tener algún que otro detractor que no ha sabido valorar sus movimientos de forma positiva, no ha dejado de recibir piropos por su demostración de baile. Y eso que no le gustaba la canción. ¡Menudo movimiento de caderas!

Di que si Jorge… dandolo todo👏👏👏😂😂😂😂😂

Sigue bailando que ya lo haces casi muy bien 🤣🤣🤣🥰🥰

👏👏👏👏👏👏👏👏 fue divertido verlos en ese programa si q sí jajajaajajaj!!! Aunque a Jorge no le guste el tema lo bailó muy bien y un trabajo del actor A1 jajajaaj👏👏👏👏😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Menos mal que no le gusta la canción a Jorge 😂😂😂

Me causa gracia ver bailar a Jorge y m recuerda a alguien muy querido q baila como el

😂momentazooo, menos mal que no lo gustaba la canción!! 😂😂

No había más que ver la cara de felicidad de Padilla al darse cuenta del momentazo que había creado. El ex vocalista de Iguana Tango compagina su trabajo en el programa con el proyecto musical con su mujer, Chus Herranz, llamado Entrelazados. La pareja ya tiene un EP en el mercado con el sello musical de Atresmedia.