¿Utilizó Michael Jackson a la hija de Elvis Presley?

El 2 de Sepiembre de 1995, You are not alone entró en el Libro Guinnes de los Récords Mundiales. Michael Jackson volvió a hacer HIStory cuando la composición de R. Kelly se convirtió en la primera canción que, el mismo día que veía la luz, entraba directamente en el nº 1 de las listas estadounidenses. Su videoclip fue muy controvertido. Aparecía, semidesnuda, Lisa Marie Presley, con quien acababa de casarse. Tiempo después, la hija de Elvis confesó que se había sentido utilizada y que su ex marido era un maestro de la manipulación mediática: "Era muy bueno manejando los hilos".

El último nº 1 de Michael Jackson en Estados Unidos

Michael Jackson le preguntó a R. Kelly si podría escribirle una canción. Y R. Kelly no se lo pensó dos veces: la petición procedía de uno de sus héroes. Entró directamente en el estudio y escribió You are not alone. Grabó una demo y se la envió: "Realmente imité a Michael cuando le envié mi primera copia. Y él se rio de mí porque le estaba imitando", publica el libro '1000 UK #1 Hits'. Michael viajó a Chicago para grabar el tema y le pidió al cantante - que en 2022 fue condenado a 30 años de cárcel por abusos y tráfico sexual - que hiciera los coros (también la produjo). "No me lo podía creer", diría después. "¡Nunca imaginas que vas a escuchar a Michael Jackson cantando una canción que tú has escrito!".

La balada R&B se incluyó en el doble CD HIStory: Past, Present and Future, Book I (1995), uno de los más populares del artista y uno de los más vendidos de todos los tiempos: más de 20 millones de copias. Se lanzó como segundo single del álbum y además de hacer historia en Estados Unidos, lideró las listas de otros muchos países. Aunque no es, ni de lejos, la canción más popular de Michael Jackson, su lanzamiento si estuvo precedido por una intensa campaña promocional. Se había creado una gran expectación, por lo que, nada mas ver la luz, saltó al top. Fue el último nº 1 de Jackson en la lista Billboard.

"Dedicaré mi vida a ser su esposa"

Casualmente - o no - la grabación, el lanzamiento y la promoción del que era el noveno disco de la estrella del pop, coincidieron con la época en la que Michael y Lisa Marie Presley eran marido y mujer. La dispar pareja se había casado en secreto, en Mayo de 1994, aunque no lo hicieron público hasta Agosto. "Estoy muy enamorada y dedicaré mi vida a ser su esposa... esperamos construir una familia", decía Presley en el comunicado.

El anuncio de la unión de las dos dinastías musicales, desató una tremenda cobertura mediática y un sinfín de rumores: eran muchos los que pensaban que no era más que un gran ardid publicitario y que esa relación era un 'fake'. Se llegó a decir que era "el matrimonio más estrambótico de la historia".

"Él sabía que no me gustaba eso"

Hasta ese momento, Lisa Marie, de naturaleza tímida, se había mantenido alejada de los focos, pero debido a la promoción de HIStory, hubo muchas apariciones públicas de la pareja. La más sonada fue en los MTV Movie Awards, en Septiembre de 1994, cuando los recién casados abrieron el evento y salieron al escenario cogidos de la mano. "Me siento muy feliz de estar aquí. Creo que nadie pensaba que esto duraría", dijo Michael. A continuación llegó el apasionado beso y el abrazo que muchos catalogaron de "pantomima". Las imágenes dieron la vuelta al mundo.

"Él sabía que no me gustaba eso, que estaría incómoda. Y su mano estaba azul cuando salimos del escenario… ¡me había apretado con tanta fuerza!. Pero era su mujer, y tenía que hacer algunas cosas como esa", diría después. Presley sintió que había sido utilizada para promocionar el álbum. En GQ declaró: "Había un álbum saliendo, pero yo estaba fuera de eso en ese momento. No me parecía posible que una persona pudiera ser tan cínica".

El semi-desnudo de Lisa

Algunos meses después del beso, cuando se publicó el clip de You are not alone, llegó una nueva sorpresa: "La hija de Elvis Presley aparece en el vídeo íntimo de Michael Jackson". Dirigido por Wayne Isham, se rodó en Julio de 1995, principalmente en el Teatro Pantages (Hollywood Boulevard) en Los Ángeles. Michael aparece cantando en un escenario vacío, en el desierto, delante de una cascada o al borde de un acantilado. Estas imágenes se intercalan con escenas de la pareja en actitud muy cariñosa, ambos con el torso desnudo, ella siempre de espaldas a la cámara. Con un antiguo templo griego como telón de fondo, los dos se miran con ternura y se susurran cosas. Las tomas se inspiraron en la pintura de 1922 de Maxfield Parrish, Daybreak, considerada la lámina más popular de siglo XX.

Obviamente, el video generó controversia por ese 'topless' de los cónyuges. Se dijo que no había ninguna química entre ellos o que los semi-desnudos no tenían ningún sentido. Según se supo posteriormente, Lisa Marie acababa de regresar de un viaje a Hawaii cuando se enteró de que su marido había planeado que participara en el clip: "Y entonces, de repente, me dice, 'Oh, por cierto, tienes que salir desnuda'", detallaba en GQ. Afirmó que Michael orquestaba sus apariciones públicas, y citó el video como ejemplo de cómo la utilizó como parte de su campaña publicitaria. "Siempre había un elemento de manipulación. Podía ser, 'Ven a reunirte conmigo aquí'. Y yo iba y había prensa por todas partes. Eso pasó muchas veces".

"La alegría de Michael no podía haber sido falsa"

El hermano de Michael, Jermaine Jackson no pensaba lo mismo. En su libro You Are Not Alone: Michael Through a Brother’s Eyes, aseguró que el clip era un espejo de la relación que mantenía la pareja. "Me reí cuando los medios sugerían que estaban fingiendo, porque todos en la familia sabíamos lo intensa que era. Siempre querían estar juntos" escribía Jermaine. "La alegría de Michael no podía haber sido falsa. La intimidad que ves en el vídeo de You are not alone es el arte imitando a la vida; una visión dulce de lo fácil que era para ellos estar uno al lado del otro, de cómo les gustaba disfrutar".

Un maestro de la manipulación

Desafortunadamente, el matrimonio de la la única hija del Rey del Rock con el Rey del Pop duró solo 20 meses. A principios de 1996, Lisa Marie pidió el divorcio citando "diferencias irreconciliables". Debido a su participación en el clip de You are not alone, y como parte del acuerdo de divorcio, percibió un 10% en concepto de royalties por las ventas de HIStory.

Un año después del fallecimiento de Michael, en Octubre de 2010, Lisa Marie se sentó con Oprah Winfrey y habló de su matrimonio. "Fue real", admitió. Pero añadió que Jackson "hasta cierto punto, era un maestro manipulando un poco a los medios". Y explicaba: "Había crecido así. Estaba condicionado a conseguir por sí mismo lo que necesitaba para su carrera, y se hizo muy bueno haciendo y creando y manejando los hilos de la marioneta. Ahora lo entiendo mejor. La manipulación era una táctica de supervivencia para él".