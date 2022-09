Así suena ‘Bigger Than Me’, el primer adelanto del próximo disco de Louis Tomlinson

EnLouis Tomlinson ha decidido que ya ha esperado bastante. Por lo que, inmediatamente después de anunciar el título de su segundo disco, Faith In The Future, el cual verá la luz el próximo 11 de noviembre, el cantante desvelaba que esta misma semana también podríamos escuchar el primer adelanto de este nuevo proyecto que tanto tiempo lleva guardando en la recámara.

Dicho y hecho. Se llama Bigger Than Me y supone el single presentación de esta segunda era de Louis en su carrera como solista. "Esta va para todos vosotros", expresaba en redes sociales, por lo que hemos podido intuir que es una dedicatoria plena para sus fans.

Y no nos hemos equivocado. De momento, el tema no tiene vídeo musical, pero en caso de tenerlo en un futuro, estamos seguros de que estará protagonizado por los seguidores que han acudido a sus conciertos durante este último año. Un 2022 en el que por fin ha podido presentar en directo su álbum debut Walls cuya gira se vio obligado a retrasar, como muchos otros artistas, debido a la pandemia.

Lejos de pensar que promocionar un disco dos años después de su lanzamiento sería una locura a la que nadie interesaría, el británico ha visto como sus más fieles seguidores le han apoyado hasta el final en un tour por todo el mundo que culmina el 3 de septiembre en Italia.

Este sencillo es el primer tema que conocemos de su próximo de disco, el cual constará de un total de 14 canciones. Otros títulos que encontramos son: Lucky Again, Angels Fly o Silver Tongues. No cabe duda de que Louis Tomlinson está preparado para una nueva era llena de novedades.

La letra de Bigger Than Me

En esta canción, Louis relativiza su relación con la fama y lo ve todo mucho más claro. "He despertado de mi sueño [...] Me he dado cuenta de que el mundo ahí fuera es más grande que yo", dice.

También reflexiona sobre el miedo a cambiar y a no mantener la esencia que le caracteriza. No obstante, cuando alguien crece, tanto en lo personal como en lo profesional, los cambios son algo natural e inevitable, y no en ocasiones puede ser visto como un aspecto positivo. "Cuando alguien me dijo que cambiaría, tenía miedo, no sé por qué. [...] Puede que haya cambiado, pero todos lo hacemos", rezan algunos de sus versos.