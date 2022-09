Aitana le manda un cariñoso mensaje a Izan, el niño que sufrió bullying en el colegio el día de su cumpleaños

Izan se ha convertido en uno de los protagonistas del día de forma involuntaria a causa del bullying que ha sufrido. Es el niño que compró una tarta de cumpleaños para llevar al cole y celebrar el día con sus compañeros sin imaginarse que su ilusión se vería truncada cuando algunos de esos niños decidieron insultarle y llamarle gordo y foca.

Su hermano Marcos decidió contar la historia en redes sociales y señalar la mala educación de algunos niños que pueden ocasionar serios trastornos en otros. Izan llegó a casa diciendo que no quería seguir viviendo. Y eso no se puede consentir.

El país se ha movilizado ante este caso y se ha pedido un stop bullying generalizado. Son muchos los que han decidido felicitar a Izan para hacerle sentir mejor y hacerle ver que los que insultan son unos pocos, pero la gran mayoría está con él.

Aitana se pronuncia

"Hola Izan, a mí sí me hace mucha ilusión felicitarte porque me encantaría conocerte en persona. Estás invitado al concierto mío que quieras y también tu hermano. Te mando un beso enorme", le mandaba en vídeo Aitana. Por cierto, que Marcos también sabe lo que es subirse a un escenario para cantar y le dedicó una canción a la persona que intentó "joderme la vida". Quién sabe si acabarán haciendo una colaboración o Marcos le dedicará otra canción a estos niños que han hecho tanto daño.

Por cierto que Miguel Bernardeau, el chico de la cantante, también le ha mandado un mensaje a Izan. Y no es el único de Élite. “Hola Izan, ¿qué tal estás? Nada, que me he enterado que es tu cumpleaños y te quería felicitarte y mandarte un abrazo muy fuerte y solo recordarte que vales mucho”, le decía Aron Piper.

Es.decirdiario ha puesto en marcha una campaña para recopilar algunos de estos mensajes. Loles León, Antoine Griezmann, Jon Kortajarena, Paula Echevarría, Miren Ibarguren, Jordi Sánchez, Eva Isanta, Pepa Rus. También se han sumado cantantes como Juancho Marqués o Love of lesbian y futbolistas como Sergi Roberto o Borja Iglesias han felicitado a Izan y le han mostrado su apoyo. También muchos niños que no están de acuerdo con lo sucedido.

Hasta Ibai Llanos ha interrumpido uno de sus directos para confesar que le habían dado ganas de llorar al ver las imágenes.