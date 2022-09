Paula Echevarría sobre 'Got Talent': "He disfrutado como nunca pensé que llegaría a disfrutar trabajando"

Este 1 de septiembre tuvo lugar la presentación de la octava temporada de Got Talent España. Una nueva temporada en la que regresaremos a las semifinales y la final en directo (después de dos ediciones marcadas por la pandemia) que, además, viene cargada de novedades.

10 Pases de Oro, la introducción de Miki Núñez como una de las figuras del programa, que buscará el talento nacional a pie de calle, o la aparición de un telón que caerá sobre el escenario del Teatro Alcalá para dar mayor sensación de sorpresa a público y jurado son solo algunas de una larga lista, donde destaca por encima de todas la incorporación de la actriz Paula Echevarría como parte del jurado, uniéndose de esta forma a los rostros habituales de Risto Mejide, Edurne y Dani Martínez.

Durante la rueda de prensa, la asturiana ya avanzaba que haber podido participar como jueza del concurso de talentos había conformado una gran experiencia profesional y personal, confesando: "He disfrutado como nunca pensé que llegaría a disfrutar trabajando".

"Me he sentido muy feliz"

Una vez más tranquilos, y teniendo la oportunidad de charlar con ella para hacerle unas preguntas, la actriz pudo profundizar sobre esta cuestión: "yo creo que es por el momento que estoy viviendo ahora, que he estado dos años entre la pandemia, el embarazo, el posparto... He estado dos años y pico de parón en mi trabajo. No veía la manera de arrancar, porque rodar una serie o una película significa desaparecer de tu casa durante 500 horas al día durante varios meses... Entonces me estaba costando mucho incorporarme al trabajo, porque no quería renunciar a mi vida personal en casa".

"Y de repente aparece Got Talent, que es un programa que yo ya veía y que me parece lo más limpio que que puede haber en la televisión a día de hoy, y que creo que es de los pocos que puede ver toda la familia, sentarse en el sofá y no tener que andar tapando ni quitando nada... Y aparece y me viene como caído del cielo." explica la actriz e influencer, que ha podido compaginar la grabación de las galas semanales con la vida personal y familiar sin ningún tipo de problema.

"Además de eso, de que me venía muy bien por el momento en el que estaba, luego llego y resulta que estoy sentada con unos compañeros a los que aprecio mucho desde hace tiempo y les tengo muchísimo cariño. Más allá de eso me he divertido como no te lo puedes imaginar, o sea, ha sido todos los días algo distinto, todos los días cosas nuevas: sentirme tan libre de poder tomar decisiones, hablar, levantarme, sentarme, tirarme al suelo si me daba la gana... Y que nunca nadie me dijo más arriba, más abajo... O sea, eres totalmente libre. Creo que ha sido como un cúmulo de cosas con las que de verdad me he sentido muy feliz".

Paula Echevarría, que por el momento no tiene ningún proyecto más con la cadena y tiene un proyecto de ficción del que dice "todavía está muy verde", hablaba también de cómo se ha sentido en el papel de jueza: "No me ha costado tanto decir que no, porque he querido ser sincera conmigo y con ellos, y cuando he visto a alguien que no estaba haciéndolo del todo bien o necesitaba mejorar, y se notaba, se lo he dicho de la mejor manera posible, con tacto y educación".

Aún con la fecha de inicio por confirmar, queda muy poquito para que volvamos a disfrutar de la magia de Got Talent España en la pequeña pantalla. Sin duda una ocasión única para ver a la actriz disfrutando como nunca en un nuevo registro que tanta felicidad le ha aportado a su vida.