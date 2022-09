Lali Espósito nos habla del Disciplina Tour: "es una fiesta de no parar: un disfrute y una gozadera"

Las grandes estrellas de la música tampoco se libran de los problemas técnicos, por eso el día que hablamos con Lali, que nos recibió por zoom desde su casa en Buenos Aires, comenzamos nuestra conversación unos minutos más tarde de lo previsto.

Cantante, compositora y actriz, Lali Espósito estaba muy emocionada después de haber llenado el Movistar Arena de Buenos Aires el pasado 27 de agosto, además de hacer sold out en dos fechas distintas, 3 y 4 de diciembre, dentro del mismo espacio para terminar el año por todo lo alto. Una arena con una ocupación para 15.000 personas que colgaba el cartel de "entradas agotadas" a las dos horas de anunciarse.

Con los sentimientos a flor de piel, desde LOS40 pudimos hablar con ella (en esta primera parte) de todo lo que está suponiendo el Disciplina Tour 2022, la preparación que hay detrás del espectáculo, su llegada a España con el show en tres fechas distintas y algunas curiosidades detrás de su último lanzamiento musical: Dos son Tres.

¿Cómo te encuentras después de las últimas noticias con respecto al doble sould out en el Movistar Arena? ¿Has podido procesarlo todo?

"Evidentemente no es un proceso rápido, no es un proceso sencillo. Es hermoso... si los problemas de la vida es que te quedas sin entrada para un show... es que ojalá fuera todo así. La verdad que es un sueño. Es una arena enorme de aquí de aquí de mi ciudad, de Buenos Aires, y para mí hacer uno ya me parecía demencial. Yo soy franca, le decía a la gente con la que trabajo, a mi equipo: "chicos, bueno, vayan llamando a los familiares de las otras provincias, vamos a llenar este lugar..." Y es increíble lo que está pasando.

Algo pude divisar de las ganas que la gente tenía de estar en este concierto con el inicio, con el concierto que fue en el estadio Luna Park ya fue una locura total, y cuando lanzamos ese primer Movistar y y desapareció, y lanzamos el segundo y desapareció en una hora, y ayer la gente me regaló este sold out tremendo también del tercer Movistar... Estamos hablando de muchísima gente.

Mi sueño, más allá del lego trip de que la gente te quiera venir a ver, lo cierto es que es un show diseñado para eso: el Disciplina Tour es una fiesta diseñada desde que empieza hasta que termina para que mantengas durante dos horas una sensación de no parar, de un disfrute y de una gozadera, de esta fiesta electro pop que pasa por muchos lugares diversos... Lo que te mantiene siempre ahí con la energía a tope. Y creo que hay, como decimos nosotros, un boca a boca con respecto a cómo se vive este este concierto/fiesta que hizo que mucha gente quiera estar y eso es muy increíble para mí".

¿Cómo ha sido preparar este Disciplina Tour?

"Fue fuerte. Yo particularmente me preparé mucho desde que volví de España, que estaba haciendo Sky Rojo, empecé a entrenar como una loca. Nivel entrenadora profesional, no podía respirar... pero si no hacía ese entrenamiento tan duro, no había manera que yo pudiera hacer, después de tres años sin hacer conciertos, este concierto, que es súper exigente, físicamente y vocalmente.

Entonces me puse a entrenar duro, la verdad, porque sabía que requería todo de mí. En cada concierto te tienes que dejar el alma, no se puede hacer a medias tintas. Para mí fue como darle vueltas y diseñar un concierto que funciona como una fiesta. Como que el recinto sea una gran fiesta y uno no sienta que el escenario se diferencia de lo que pasa debajo con el público, o que el artista está lejos del público.

Esta pasarela que podemos poner en los que son un poco más grandes, que me permiten entrar más en el campo donde la gente está haciendo su pogo, bailando... Formado como una gran fiesta, que es la manera en la que a mí me gusta vivirlo".

A la hora de hacer cualquier concierto, ¿tienes algún ritual, algo que siempre hagas antes de empezar el show?

"La verdad que no. No soy... nosotros le decimos "cabulera". No tengo cábalas, no tengo rituales. Lo único que hacemos siempre antes de los shows, y no lo cumplimos porque sea un ritual sino porque realmente es bonito, es que nos juntamos con todos los artistas que vamos a subir a escena, los músicos, la gente de producción... Y a veces hablo yo, a veces pregunto si alguien quiere tomar la palabra, y nos concienciamos de lo que estamos por hacer y nos decimos cosas bonitas y energéticas antes de salir".

Se han confirmado tres fechas en España, En Madrid, Málaga y Barcelona. ¿Tienes ganas de volver a cantar aquí?

"Imaginate... La verdad es que siempre tuve la suerte de ir con mis shows a España, en Barcelona y Madrid... Pero esta vez me es bastante más especial para mí. Yo estuve casi dos años viviendo en Madrid haciendo Sky Rojo entre pandemias y me hice una comunidad de amor y uno de un grupo de amigos y un grupo de artistas preciosos de allí, que son mis amigos y mi familia.

Fechas del Disciplina Tour en España / Buena Vista Music

Este es un concierto con otro sabor porque puede invitar a esos amigos que me han acogido mientras estaba ahí. Entonces creo que se va a armar esta sensación que a mí tanto me gusta y que tiene el Disciplina Tour de fiesta, no sólo con el fandom, la gente que le interesa ir a ver este concierto, sino con todos mis amigos que me van van a ir a ver y va a ser un concierto muy emocionante para mí en Madrid.

Después en Málaga nunca había hecho concierto, así que me quedé bastante ansiosa de encontrarme con mi público para ver qué onda... Y Barcelona siempre es una gran fiesta, así que estoy muy ansiosa por ir".

Hace muy poquito que hemos podido escuchar tu último single, 2 son 3, que además tiene un vídeoclip y un mensaje muy potente. ¿Cómo surge la idea de este videoclip?

"Bueno esta canción, por supuesto que si a priori escuchas un poco su letra puedes darte cuenta que habla de un trío. Y a mí me apetecía, que suele pasar con toda la parte visual de mi material, no ir a lo obvio. Salir de estos lugares comunes que a veces uno se espera, y más si la canción es concreta a nivel lírico.

Lali - 2 Son 3 (Official Video)

Entonces me pareció interesante no ir a la cosa del trío concretamente, sino ir a la cuestión de la conciencia social y de los tapujos que tenemos y de los tabúes que al día de hoy siguen, que parece que están pero sí están muy presentes. Y para mí era mucho más sensible e interesante ir a la parte de cuando nos critican la manera de vivir, cuando critican los gustos de cada uno en su cama, que es una locura que siga pasando. Es es una gran película yendo a las fantasía total. Es una gran fantasía que aborda un mundo donde ya no quedó nadie con la conciencia libre, todo el mundo quedó con la conciencia captada por por la gente que no quiere que uno se maneje con esa libertad. Terminator y Sarah Connor fueron mis referentes durante todo el proceso creativo.

Está lleno de referencias que hacen alusión esto que te cuento y bueno, está esta mujer afrontando esa situación y demostrando que al final no pueden con ella ni con su libertad".

