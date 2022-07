ECDL, LODVG, Fran Perea... Así suenan las versiones más modernas de estos 5 clásicos del pop español

Hay demasiadas modas de la época de los 2000s que nos gustaría borrar de nuestro pasado, como por ejemplo, el tiro bajo de los pantalones vaqueros y nuestra primera cuenta de hotmail ("xxReShULonAH_PokeRitAxx"). Sin embargo, estos años también nos dejaron cosas muy buenas, una de ellas, la música.

Durante la primera década del siglo XXI, conocimos la auténtica revolución televisiva que supuso Operación Triunfo para la industria musical y vivimos el apogeo del pop español con grupos como La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco, Pignoise, Estopa, Amaral, Camela...

22 años después, estas canciones siguen resonando dentro de nosotros y nos siguen emocionando como el primer día. Bueno, igual como el primer día no, porque artistas como Dani Martín, Nil Moliner, Fran Perea, Álex Ubago o Amaia Romero se han encargado de modernizar tanto canciones propias como ajenas, transformando nuestra nostalgia en la más absoluta actualidad. Aquí van algunos ejemplos:

La Playa de LODVG, por Nil Moliner

Nil Moliner - La Playa

Nil Moliner, en compañía de su banda, se atrevió a hacer esta divertida y valiente versión del clásico de La Oreja de Van Gogh. Así, quiso homenajear a sus inicios en la música, de cuando subía covers a YouTube, y se ganó tanto el cariño como la admiración de la propia banda guipuzkoana.

Como dato (aunque no es la misma situación): LODVG tuvo que hacer lo propio, especialmente en los directos, cuando Leire Martínez entró en el grupo sustituyendo a Amaia Montero.

Volverá de ECDL, por el propio Dani Martín

Dani Martín - Volverá (2021)

Casi nos da un parraque cuando Dani Martín anunció que su último proyecto estaría muy relacionado con la banda de su vida, El Canto del Loco. Sin embargo, el solista ha repetido por activa y por pasiva que No, no vuelve y, a cambio, nos ha regalado un álbum entero de versiones nuevas de la ya inolvidables este Volverá, Ya nada volverá a ser como antes, Son sueños, Puede Ser, Quiero ser, La Suerte de mi Vida, etc., etc.

También queremos recordar que David Otero versionó temas de ECDL, como una Foto en blanco y negro con Taburete; Peter Pan con Ana Guerra o Tal Como Eres con Cepeda. Muchos flashbacks hacia nuestra adolescencia.

Cuando Zarpa el Amor de Camela, por Amaia Romero

Amaia Romero - Cuando zarpa el amor

Sabemos que incluir esta versión de Amaia en esta lista está un poco cogido con pinzas, ya que ni es la primera vez que la artista pamplonica versiona canciones (quienes seguimos su recorrido por OT lo sabemos bien), ni esta cover de Camela es oficial. La cantó a piano para el programa Pongamos que hablo de..., de Atresplayer Premium, y como todo lo hace así de bien, hemos tenido que hacerle un hueco.

También hemos visto a la joven versionar la mítica Ave María de David Bisbal y, la más moderna Fiebre de Bad Gyal en muchos de sus conciertos.

Me muero por conocerte de Álex Ubago, ahora con Beret

Álex Ubago y Beret - Sin Miedo a Nada

Hablar de Álex Ubago es sinónimo de "pop dosmilero" y de carpetas forradas con sus fotos y portadas de revistas (la Bravo, Loka, Superpop son buena prueba de ello). Con motivo de sus 20 años de carrera musical, el compositor vasco ha publicado un álbum con sus grandes éxitos rodeado de grandes amigos y artistas, como Beret en Me muero por conocerte (la original Sin Miedo a Nada que decidió cambiar porque la gente no la buscaba por su nombre antiguo).

También han colaborado Lali Espósito, Pablo López, Andrés Suarez, Sofía Ellar Ainoa Buitrago y muchos más invitados para celebrar sus hits y los centenares de miles de discos que ha vendido a lo largo de todos estos años.

Voy a Pensar en Ti de Fran Perea, ahora con Ana Guerra

Fran Perea y Ana Guerra - Voy a pensar en ti

Otro artista que está celebrando el 20º aniversario de Los Serrano es Fran Perea. Por un lado, lo está festejando acompañado de sus antiguos compañeros de reparto, entre ellos Víctor Elías, que de un tiempo a esta parte se ha convertido en el directo musical de confianza de muchos profesionales de la industria.

Pero por otro, también está rememorando su álbum debut La chica de la habitación de al lado, reversionando sus temas con amigas (y admiradoras) como Ana Guerra, que ha sido, con Voy a pensar en ti, la primera colaboración que ha revelado el malagueño. ¿Quiénes serán los siguientes?