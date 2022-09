Anne Marie adelanta el estreno de su tercer disco con ‘Psycho’

Durante los últimos meses en los que ha estado de gira por Reino Unido y media Europa, Anne Marie ha ido dejando pequeñas pistas del arranque de su próxima aventura musical. Y ahora a través de las redes sociales ha dado el pistoletazo de salida a su nuevo proyecto discográfico que ha adelantado bajo el título de Psycho.

Esta será la primera canción que presentará el tercer álbum de estudio de la cantante británica y para el que contará con la colaboración del rapero de Manchester Aitch. La canción, por lo que se ha podido escuchar a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales, es un tema sobre una relación tóxica en la que habla de una pareja y sus muchas conquistas fuera de la relación.

"Lo siento si te llamas Veronica, Elena, Anita, Nina, Bianca o Alexandra 😬😬 #psycho" escribía Anne Marie desde su cuenta en Instagram donde estrenó un fragmento de su canción. Todas ellas son las citadas conquistas de su ex según podemos escuchar en la letra: "You say how much you respect women / I'm buying you meals / I'm paying your bills / While you're out here switching positions / Call me crazy all you like / Turns out I was f--king right! / You met up with Veronica late last night / You a bit of Elena on the side / Was chatting up Anita all last week / And now you're doing Nina, how'd you even meet her? / Hitting on Bianca are you dumb? / Got with Alexandra and her MUM! / Your telling every girl they drive you mad / Yet you're calling me the PSYCHOPATH!".

Psycho ya tiene fecha de estreno y no tendremos que esperar mucho para disfrutarla. Lo nuevo de Anne-Marie junto a Aitch estará disponible en las principales plataformas de streaming el próximo viernes 9 de septiembre.

Sería el primer paso hacia el lanzamiento de su nuevo disco, el tercero en su carrera, que ha estado creando en diferentes etapas junto a algunos amigos y compositores con los que ha estado compartiendo ideas en "writing camps" (campamentos de escritura). Una muy buena excusa para pasarlo bien y al mismo tiempo crear música.

Hace apenas un año que Anne-Marie lanzó al mundo su segundo álbum de estudio que llevó por título Therapy en lo que fue una de las propuestas más arriesgadas de su carrera. La salud mental y la reivindicación de la confianza en uno mismo fueron dos de los pilares que sustentaron este proyecto que muy pronto podría tener sucesor.

De momento no ha trascendido ningún título de canción más ni posibles singles aunque se manejan ya varios títulos como Perfectly messed up, I'm gonna lie o Ick sin que exista confirmación oficial ni de los nombres ni de que estos temas vayan a formar parte del listado final que formen parte del disco.

No hay tampoco información sobre el nombre de este proyecto ni una fecha estimada de lanzamiento aunque el objetivo de Anne-Marie es lanzarlo antes de que termine este año. ¿Tendrá la intérprete algunas colaboraciones como las de su anterior trabajo?