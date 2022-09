Curiosa la reacción de María Patiño tras escuchar la noticia de que Tamara Falcó e Íñigo Onieva van a casarse

Tamara Falcó e Íñigo Onieva forman una pareja un tanto polémica dentro de la escena rosa de nuestro país. Se han publicado multitud de titulares sobre las supuestas infidelidades del hermano de la actriz Alejandra Onieva y se ha puesto siempre en cuestión esta relación.

Pero la pareja sigue ajena a los comentarios disfrutando de su historia de amor y, parece, que con planes de futuro. Una redactora de Socialité recogía en el programa la información que publicaba Pilar Vidal en ABC sobre la posible boda de ambos.

“El empresario le habría pedido matrimonio a la marquesa de Griñón y esta habría aceptado”, informaba la reportera que aseguró que en el 40 cumpleaños de la hija de Isabel Preysler recibió el anillo de compromiso que anuncia boda en lugar de la manta para la moto que había pedido.

Al parecer había sido un momento muy romántico del que no han dudado en aportar detalles y, por lo visto, las dos familias ya son conocedoras de este compromiso que se prevé que se lleve a cabo el próximo verano de 2023.

Curiosa reacción

Claro que no todos están convencidos de que ese matrimonio se llegue a concretar. No había más que ver la curiosa reacción de María Patiño tras escuchar la noticia: “Ay, ay, ay…si pudiese hablar…de aquí al verano…me voy a callar la boca”. Está claro que no confía mucho en que este compromiso llegue a celebrarse.

Habrá que ver si esa boda acaba formando parte de la segunda temporada de La marquesa, el docureality con el que Tamara triunfa en Netflix.

De momento, el próximo 13 de septiembre celebrarán su segundo aniversario como pareja y veremos si es el último como solteros. Se confirmaría así que los rezos a San Antonio surten efecto, por lo menos para Tamara que fue con sus amigas a pedirle al santo un novio. Él no era lo que esperaba, pero parece que está encantada.