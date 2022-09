Lucía Dominguín habla de la ruptura de Miguel Bosé y Nacho Palau o la muerte de su hija Bimba Bosé

Últimamente, la familia de Miguel Bosé se ha apuntado a los realities de Mediaset. Primero fue Palito Dominguín la que decidió ir a Supervivientes y acabó conquistándonos con su educación y forma de ser. Ahora es su madre, Lucía Dominguín, la que vivirá otra aventura, en esta ocasión, en la granja de Pesadilla en El Paraíso.

Ella fue la última confirmada de esta primera edición de este nuevo formato y ya está en la granja con el resto de sus compañeros. Este jueves veremos el primer programa y sabremos qué tal están llevando la convivencia y la falta de comodidades.

Pero antes de poner rumbo a la granja, se pasó por Déjate querer para charlar un poco con Toñi Moreno. Habló de Miguel Bosé y no dudó en contar cómo se encuentra el cantante.

Una ruptura sin buenos ni malos

“Está guapo como los vinos y centrado con sus hijos, encantado de la vida. Tiene una belleza interior que es alucinante. Yo no pensaba que estando en el mundo que estamos podría y tiene esa locura fantástica”, aseguraba sobre un Bosé que en los últimos tiempos ha generado muchas controversias.

Ella siempre ha mostrado su apoyo a Nacho Palau, el ex de su hermano, con el que sigue manteniendo una buena relación. En cuanto a la ruptura de la pareja, prefiere no meterse. “Cómo me voy a meter yo en una separación de nada. No puedo, ni con mis hijos. Me sorprendió y me dio muchísima pena porque Nacho, ya lo has visto, es un tío majísimo, pero eso no quita que mi hermano sea el malo de la película. No. En pareja no te puedes meter”, admite.

El gran conflicto en esta ruptura tuvo que ver con los cuatro hijos que comparten. Decidieron que dos se quedaran con el cantante y los otros dos, con Nacho. "Esos niños han crecido juntos y juntos se van a mantener. Esos niños están más tiempo juntos que el que yo estaba con mis hermanos y yo tengo un vínculo con mis hermanos tremendo. Esos niños se adoran, están diariamente jugando a la Play", cuenta la tía.

Duros golpes

Ella pasó por una situación difícil en temas de custodia. El padre de sus hijos decidió llevárselos. “Soy de Marvel. Podría hacer una super heroína con mi medio cara”, señalaba sobre esta situación. Estuvo sin verlos “un año y medio sin saber dónde estaban. No sin verlos, sino sin saber dónde estaban porque no había móvil, no había manera de localizarlos y estaban en un pueblo en Texas”.

No es el único episodio complicado con el que ha tenido que lidiar. Perdió a su hija, Bimba Bosé, por un cáncer de mama. Le ha costado superar esta gran pérdida. “Lo he hecho con apoyo, con entendimiento... yo lo que hice fue darle la vuelta a la tortilla porque no me podía levantar. Al hacerlo, te das cuenta de que es una cesión de amor que te ha hecho tu propia hija para que entiendas la vida y le des su valor", asegura ahora que han pasado unos años.

Tiene un carácter peculiar, un sentido de la estética que a muchos les sigue sorprendiendo y una forma de entender la vida forjada a base de los palos que ha ido recibiendo. Ahora veremos qué le enseña el nuevo reto al que se enfrenta, en esta ocasión, en televisión. Veremos si le va tan bien como a su hija.