Risto Mejide se emociona con una de las actuaciones de ‘Got Talent’ que reivindica la salud mental

La octava edición de Got Talent España ya ha arrancado y lo ha hecho con novedades como la incorporación de Paula Echevarría que ya ha aprendido lo que es tener que juzgar las actuaciones de los concursantes y someterse a las locuras de algunos de ellos.

También ha tenido tiempo de emocionarse con algunos de los números de la noche y si entramos en este terreno, no podemos dejar de destacar la actuación de Elisabet que logró poner en pie a todo el teatro.

Su voz y piano bastaron para demostrar su gran talento y el tema elegido, uno propio cantando en catalán, suficientes para comprender su gran dolor volcado con sensibilidad en su música que llevó al escenario un mensaje muy directo.

Reivindicando la salud mental

“Quería aprovechar esta ocasión para que se hable más de la salud mental y del suicidio, para que deje de ser un tema tabú. Mi padre decidió irse un día”, empezó diciendo mientras la emoción iba creciendo.

“La gente se piensa que evitando el tema evitan suicidios, pero es al revés. Necesitamos concienciar a la gente de las enfermedades mentales que hay. Necesitamos que las cifras de suicidio no sean las que son porque es alarmante y el dolor que deja a las personas que estamos al lado y la sensación de culpabilidad, primero, y después de rabia, de abandono, de tristeza, cuesta mucho que se vaya”, terminaba diciendo reivindicando un tema que le toca de cerca.

Risto Mejide era incapaz de hablar por la emoción y Edurne tenía que tomar la palabra: “Siento mucho lo de tu padre. Me encanta que vengas aquí a dar voz a algo que creo que nunca se le ha dado la importancia que tiene. Respecto a la actuación, tienes una voz increíble. Solo ver cómo transmitías ese sentimiento ha sido suficiente”.

"Elisabet, has traído una canción preciosa, con un mensaje muy necesario. Tiene que ser algo muy grande y muy bonito cuando alguien compone como tú un tema, lo pone sobre el escenario de Got Talent, para que todo el mundo lo vea, lo escuche, lo disfrute y tiene que ser más increíble aun cuando se hace con el gusto con el que lo has hecho tú esta noche", seguía Dani Martínez.

“No me ha hecho falta entender todo para que me llegara todo lo que querías decir. Hay veces que el idioma no es lo más importante, si no lo que tú puedas llegar a transmitir”, le transmitía Paula Echevarría.

El que se ha quedado sin palabras y mira que eso es difícil, ha sido Risto Mejide que no ha podido más que darle las gracias y su primer 'sí'.

Está claro que cada vez estamos más sensibilizados con los temas de salud mental, aunque queda todavía mucho que hacer.