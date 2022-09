Tania Medina le ha pedido a Alejandro Nieto que se case con él y ya tiene una respuesta

Hemos vivido la historia de amor de Tania Medina y Alejandro Nieto con todo detalle en televisión. Primero les vimos entrar juntos en La isla de las tentaciones. Iban a poner a prueba una relación que estaba en ese punto de dar un paso más o dejarlo.

Nunca quedó demasiado claro si la pareja se había conocido antes o después del certamen de belleza en el que ella participó y él estaba como jurado. Fue un flechazo que no tuvo en cuenta su diferencia de edad.

En el primer reality que hicieron juntos las cosas no salieron como esperaban y pudimos ver a un Alejandro desesperado ante el comportamiento un poco confuso de su novia. Se profesaban mucho amor, pero del que algunos calificarían como tóxico. Alejandro fue muy criticado por algunos comentarios de tinte machista que no le dejaron en muy buen lugar.

Finalmente salieron separados del programa y la cosa no mejoró cuando regresaron a España y decidieron darse una oportunidad. Ella acabó cayendo en una de las tentaciones que había conocido en República Dominicana y la infidelidad se vivió de manera pública. Pero él volvió a perdonar. Eso sí, su desconfianza crecía.

Pudimos comprobar las inseguridades del modelo gaditano cuando participaron, de nuevo juntos, en Supervivientes. Una nueva sospecha de infidelidad recayó sobre ellos y su relación volvió a tambalearse. Pero parece que el amor siempre vence y fueron fortaleciendo su relación.

Salió ella antes y desde España se mostró en todo momento del lado de su chico. Él mientras, la añoraba desde Honduras y no veía el momento de reencontrarse con ella mientras pensaba qué andaría haciendo sin él.

Un paso más

Ahora, por fin, han decidido dar el paso que les faltaba. “HE SAID YES! 💍✨”, anunciaban en sus redes sociales. Frase que nos hace pensar que ha sido ella la que ha decidido hacerle la pregunta a su chico. Y, como no podía ser de otra manera, él ha dicho que sí.

“Nunca olvidaré el 04/09/2022, la noche en que le pedí matrimonio al amor de mi vida junto a nuestra familia y aquellos buenos amigos que tanto nos quieren. ¡Ha sido mágico, muchas gracias!”, explicaba la modelo.

“Pd: la anécdota más graciosa de la noche es cuando le voy a poner el anillo a mi futuro marido sin que me respondiera sí o no, yo lo daba por hecho y entre los nervios … 🤭 me ha encantado este momento”, comentaba como curiosidad de una velada que cuidó al detalle como podemos ver en las imágenes.

Así que, por si alguien todavía lo dudaba: “¡SI, HAY BODORRIO AMORES!👰‍♀️🤵‍♂️”. Anillos de compromiso, flores, luces de neón, vestido blanco, el hijo de Alejandro y todos sus más cercanos con ellos para celebrar una vez más el amor.

Ahora nos queda conocer la lista de invitados para comprobar cuántos compañeros de La isla de las tentaciones y Supervivientes acuden como invitados.