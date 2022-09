10 posados del Festival de Venecia que nos han impactado: Harry Styles, María Pedraza, Sadie Sink o Can Yaman

El pasado 31 de agosto se inauguró la 79ª edición del Festival de Venecia y eso significa que la ciudad de las góndolas se llena de belleza y glamour y lo hará hasta este 10 de septiembre.

Hemos visto llegar en lancha a muchos de los protagonistas de este año entre los que destaca el elenco de No te preocupes, querida, una de las cintas más esperadas que dirige Olivia Wilde. Durante el rodaje tuvo sus más y sus menos con Shia Labeouf que acabó abandonando el proyecto en el que, además, inició una relación con Harry Styles.

Pero no solo los grandes protagonistas de las películas de concurso desfilan por la alfombra roja de este festival tan lleno de celebs. Muchas van solo a pasearse y poner un poco de glamour al evento.

Entre los unos y otros hemos hecho una selección de los que más nos han llamado la atención. 10 outfits que no han pasado desapercibidos y que nosotros hemos aplaudido con fuerza.

#1. Penélope Cruz

Fiel a su firma de cabecera, Penélope deslumbró una vez más con un vestido de Chanel, en esta ocasión, en los tonos tendencia. Encaje y estampados florales en rosa no pasaron desapercibidos. Corte lápiz con abertura lateral para poder andar y demostrar, una vez más, que la actriz sabe lo que le funciona en una red carpet.

Penélope Cruz, lección de glamour en el Festival de Venecia. / Getty Images

#2. María Pedraza

Está claro que las actrices españolas saben cómo dejar el pabellón bien alto en Venecia. María Pedraza parecía una diva de la edad dorada de Hollywood con su Armani con escote corazón strapless con pedrería y motivos vegetales. Corte sirena que remarcaba su figura escultural. Y, por si no era suficiente para brillar, unas joyas de Bvlgari, firma de la que es imagen.

María Pedraza, invitada en el Festival de Venecia 2022. / Getty Images

#3. Harry Styles

No solo de mujeres se nutre la alfombra roja de Venecia. Cualquiera de los looks que ha lucido Harry Styles en Venecia es digno de mención, aunque vamos a quedarnos con el del estreno de su peli. Fiel a Gucci y los diseños de Alessandro Michele, pudimos verle con un esmoquin azul oscuro de corte setentero y una camisa en el mismo color, pero tono mucho más claro con unas solapas enormes. Todo esto, acompañado con unas gafas de sol cuadradas oversize. Sin dejar de mencionar la manicura a juego con el azul y la colección de anillos que no dejaban ni un dedo libre. Muchos no dudaron en compararle a un Elton John en sus tiempos más jóvenes.

Harry Styles revoluciona el Festival de Venecia 2022. / Getty Images

#4. Florence Pugh

En el último desfile de Valentino en Roma pudimos ver entre los asistentes a Florence Pugh luciendo uno de sus vestidos de tul rosa con transparencias que dejaba visibles sus pechos. Es arriesgada y lo demuestra cada vez que pisa una alfombra roja y en Venecia no iba a ser diferente.

Optó por un original diseño de la colección otoño/invierno 2022 de Valentino. Un body negro, palabra de honor, sobre el que se añade una larga capa con incrustaciones brillantes y mangas con volumen. Aunque es fácil desviar la mirada hacia los zapatos decorados con plumas.

Triunfo en la alfombra roja después de haber dado lugar a muchos rumores tras su ausencia en la rueda de prensa.

Florence Pugh, arriesga en el Festival de Venecia 2022. / Getty Images

#5. Timothée Chalamet

Si hay un actor que sabe llamar la atención con su vestuario ese es Chalamet. Lo ha demostrado una vez más en el estreno de su nueva película, Bones and All. Optó por un overol en tono rojo brillante de cuello halter, confeccionado por Haider Ackerman que dejaba su espalda completamente al aire.

Timothée Chalamet no pasa desapercibido en el Festival de Venecia. / Getty Images

#6. Sadie Sink

Muchos se han enamorado de Max en Stranger Things y eso quiere decir que vamos a tener Sadie Sink para rato. De momento, la hemos visto debutar en Venecia con La Ballena, un thriller que comparte con Brendan Fraser que se emocionó en el estreno de la cinta tras recibir una gran ovación.

Pero volviendo a la joven actriz a la que hemos visto en el vídeo All Too Well de Taylor Swift que está nominado por mejor cortometraje de ficción para los Premios Oscar, hay que decir que acertó con su outfit.

Escogió un amplio vestido personalizado de Alexander McQueen, con falda de tul lavanda en capas y un corpiño sin tirantes que incluía dos aberturas laterales, paneles transparentes y relucientes cristales florales con delicados bordados de cuentas. Una auténtica obra de arte.

Sadie Sink, de 'Stranger Things' al Festival de Venecia. / Getty Images

#7. Georgina Rodríguez

Por cuarta vez, hemos podido ver a Georgina Rodríguez en Venecia, en esta ocasión, inspirada por Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes. Ha escogido un vestido negro con abertura de Genny para acudir al estreno de la película TÁR que dirige Todd Field y protagoniza Cate Blanchett. Y ha cambiado las perlas de la diva de Hollywood por una gargantilla gruesa con una flor negra en el centro de Pasquale Bruni.

Después de las fotos robadas de su verano en bikini que evidenciaban que había dado a luz recientemente, Georgina ha vuelto a demostrar que sabe cómo brillar.

Georgina Rodríguez, su cuarta vez en el Festival de Venecia. / Getty Images

#8. Olivia Wilde

La directora más esperada llegó al estreno de su película ajena a toda superstición luciendo un vaporoso vestido amarillo. No la vimos posar a solas con su chico, Harry Styles, y tal vez por eso no eclipsó esta creación también de Gucci, como el cantante. Un vestido de gasa personalizado con un dobladillo con volantes y llamativos flecos de cristal.

Olivia Wilde de Gucci en el Festival de Venecia 2022. / Getty Images

#9. Julianne Moore

Dicen que la veteranía es un grado y lo ha demostrado Julianne Moore que ha deslumbrado con todos sus looks. Aunque vamos a quedarnos con el primero. La presidenta del jurado se atrevió con el escote en V más llamativo de la edición. Un diseño de la colección de otoño/invierno 2022 de Armani Privé que completó con un collar y pendientes de diamantes de Cartier.

Julianne Moore en la 79ª edición del Festival de Venecia. / Getty Images

#10. Can Yaman

El actor turco, que parece ya más bien italiano, se pasó también por Venecia acompañado por su compañera de reparto en Viola como il mare, Francesca Chillemi. No faltó al estreno de La Ballena con este esmoquin en negro y azul que realzaba un cuerpo que ha provocado más de un infarto.

Can Yaman, en el Festival de Venecia 2022. / Getty Images

Todavía nos quedan más alfombras que ver de aquí al 10 de septiembre, seguiremos atentos.