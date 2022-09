Aitana retoma su gira ’11 razones’ con mal pie

Aitana ha pasado un buen verano disfrutando del mar, el sol, su chico y unas merecidas vacaciones que han llegado a su fin ahora que ha retomado su gira 11 razones. La cantante ha vuelto a salir a la carretera y parece que con mal pie.

Arrancó en casa, en Barcelona y lo hizo con un concierto que muchos pudieron disfrutar, incluida ella. “VOLVIMOS. #11RAZONESMASTOUR Noche inolvidable, en casa❤️. Gracias a todas las personas que estabais ayer en el Palau Sant Jordi dándolo absolutamente todoooo. Os amo con todo mi 🫶.”, escribía tras volver a los escenarios.

Pero no todo fue tan idílico ya que la catalana tuvo que hacer un sobre esfuerzo para brillar esa noche ante sus fans. Ya pasado, no ha dudado en contar los detalles.

Comienzo con mal pie

“Digamos que no todo han sido risas los días antes del primer concierto… 😅 1 semanita antes del Palau fui un poco torpe y me hice un esguince 🫶 Pero a tope en rehabilitación y ya queda nada para que mi tobillo esté perfect❤️ Aún así yo intenté dar lo máximooooooo y no sabéis que bonito recuerdo tengo del sábado🥲 (Fotos de una semana un poco ⬇️⬆️⬇️⬆️)”, compartía en redes junto a unas cuantas fotos que nos permiten verla, entre otros lugares, en el fisio.

También podemos ver su tobillo hinchado y amoratado. Pero no fue impedimento para cumplir con sus compromisos. Y no piensa a renunciar a todas las fechas que tiene por delante, primero por España y luego por Latinoamérica.

Nada más lejos. Ha vuelto con fuerza y con ganas de seguir compartiendo su música en directo. “Tanto tú como tu equipo estuvisteis maravillosxs. Ni un esguince pudo contigo por lo tantísimo que has trabajado y luchado para que así fuese. Seguirás dando tu máximo en toda la gira, en el Palau diste muuuchas razones que lo demuestran 💗”, comentaban desde NewsAitana.

Y no podemos más que sumarnos al corazón rojo que ha compartido María Pedraza, feliz por la fortaleza de su amiga.