Mon Laferte está de gira por España con bebé a bordo: “Su primer aceite de oliva lo va a tomar aquí”

Este lunes noche Mon Laferte derrochaba su característica fiereza sobre el escenario de La Riviera de Madrid. Una parada más en su gira por nuestro país que comenzó a finales de agosto y que todavía la mantendrá unos días más por aquí.

La artista chilena afincada en México ha llegado con su hijo Joel que nació el pasado febrero. Eso ha hecho que sea una gira especial para ella, quizás la más cansada, pero, sin duda, la que más está disfrutando.

De gira con bebé a bordo y lo que ha supuesto esta visita a España este verano hemos hablado con ella, siempre con sonrisa puesta y esa amabilidad y dulzura que la caracteriza y que a veces uno no espera tras esa fachada de mujer fuerte y con carácter que defiende el feminismo y sus ideas políticas con tanta vehemencia.

Llevas desde finales de agosto de gira por España, ¿qué te está sorprendiendo?

Me encanta España, se vive bien acá. Se come bien… me gusta mucho, la verdad.

Dices que de España lo que más te gusta es la gente, ¿has coincidido con alguno de nuestros artistas?

He tocado, por ejemplo, el otro día en el Vive Latino de Zaragoza y no pude ver a otros artistas porque en lo que llegas, las firmas, la prensa…no me ha dado tiempo de coincidir, ver o platicar con artistas de España estos días.

Sold out en casi todos los conciertos, ¿qué supone eso para ti?

Una alegría enorme porque siento que nunca he trabajado en España como tal. Nunca he venido a hacer promoción. Solo han sido estos viajes un poco a la aventura y el público que tenemos es un poco de rebote de lo que viene de Latinoamérica por redes sociales. Así que, es una alegría para mí tener todas las salas llenas.

¿Qué costumbre de España te gustaría llevarte de vuelta a casa?

Siento que son muy apasionados acá. El otro día me gritaban cosas como ‘olé tú’, bendecían a mi madre y eso me encanta.

Te has embarcado en gira mundial con Joel que tiene tan solo unos meses de vida, ¿qué ha sido lo mejor y peor de una gira con bebé a bordo?

No hay peor, por lo menos para mí ahora, que es todo lindo. Es cansado, pero es parte de la aventura. Soy consciente de que esto va a durar solo un tiempo, no es eterno tener un bebé de tour, y soy positiva y estoy intentando disfrutar cada cosa, lo bueno y si lo vemos, lo malo, que sería el no dormir.

¿Es la maternidad como esperabas?

Es que no esperaba nada, pero me imaginaba que iba a ser muy cansado. Todo el mundo me decía ‘duerme porque cuando seas mamá no vas a dormir’, y sí, tenían razón, ya no volví a dormir como antes. Pero es hermoso, es muy divertido. Todos los días me sorprende con algo nuevo mi hijo. Es increíble cómo crecen de rápido. Aprendo de él. Se despertó en mí mi niña interior que la tenía un poco más apagada. Con él juego, estoy muy feliz.

Una de las cosas que llaman la atención de tus conciertos, más allá del talento y la autenticidad de tus canciones, es tu estilismo, ¿cuántas maletas te has tenido que traer?

Jajaja… ¿sabes qué? Soy bastante sencilla, aunque no lo crean para eso. Me traje 5 o 6 trajes para esta gira y todo cabe en una maleta. Sin embargo, para mi bebé traigo como tres maletas.

Vamos, que le tienes bien vestido y eso que no necesita mucha ropa para estos calores asfixiantes de este verano, ¿cómo lo lleváis?

El calor ha estado fortísimo. Prefiero el calor que el frío, pero este calor está poderoso y subirse al escenario con estas temperaturas es pesado. Yo siempre pienso en el público. Supone un desafío al subirte al escenario porque piensas en la gente que está ahí con calor y, ¿qué le vas a dar a este público que está aguantando este calor?

¿Qué canción te produce más emoción cantar en esta gira española?

Me he dado cuenta de que la cantan con mucha pasión y eso me emociona y es Mi buen amor que grabé con Bunbury. La cantan con mucha pasión y eso me emociona mucho.

Volviendo a lo de la maternidad, siempre has hablado de amor en tus canciones, el de una madre, ¿ha cambiado mucho tu visión? ¿Lo notaremos en las próximas letras?

No, creo que no estoy como en un mood de hacer canciones sobre la maternidad o canciones para mi hijo. Pensé que iba a responder así porque es como lo lógico, pero no, estoy creando y escribiendo y no.

¿Todavía no le has hecho una canción a tu hijo?

No…bueno, cuando lo estoy cambiando o bañando se me ocurren como trozos de canciones sin sentido, como tarareos, pero no le he escrito ninguna canción.

Creo que estás dando el pecho a tu hijo supongo que eso te elimina la posibilidad de celebrar tus conciertos con vino o tequila, ¿no?

Tengo permiso de tomarme una copa al día y entonces la disfruto muchísimo.

Gira y bebé, supongo que eso te deja poco tiempo para ir pensando en un futuro disco, ¿o no?

Ya estoy pensando en un futuro disco, ya está en proyecto. Estoy juntando las partes apenas, realmente, pero ya estoy con ello. Con muchas ganas de este nuevo proyecto.

Decían que no estás en mood de escribir canciones sobre la maternidad, pero, ¿en cuál sí?

Sobre la vida.

Pues está complicada la vida…

Pues así va a estar el disco.

Terminarás gira el 8 de diciembre en el Auditorio Nacional de México, ¿lo ves lejos o cerca?

Lo veo cerquísima, siento que fin de año está a la vuelta de la esquina. Se ha pasado volando, esta ha sido una gira corta por así decirlo. Empezamos apenas a mediados de año. Todo el comienzo no pudimos dar conciertos porque yo recién había dado a luz, estaba con mis puntos de la cesárea, literal y empezamos hace algunos meses en el Auditorio, gran inicio de gira. Y ahora siento que ya, se fue el año, qué locura.

Con tanto trabajo tanto profesional como personal, ¿a qué recurres para desconectar?

Me gusta leer en los viajes. Me cuesta desconectar porque cuando hago cualquier cosa estoy pensando en crear. Me cuesta mucho desconectar la persona creativa que llevo dentro. Pero salir a caminar es algo que me gusta y he podido hacer un poquito aquí en España. Madrid es una ciudad muy caminable, y me gusta.

Por si no tuvieras suficiente, también sigues de cerca la situación política de Chile. Este finde no se ha aprobado la constitución de Grabriel Boric, ¿valoración?

Estoy muy triste. Anoche casi no dormí esperando el resultado y estoy triste, pero también es importante, es un mensaje claro de Chile, de que la gente quiere otra forma. No sé si faltó información, también hay muchas fake news, pero no es lo que quería el pueblo, y está bien, de eso se trata un proceso democrático. Pero estoy triste.

Hablando de política, estos días que has estado por España ha habido mucho caos con este ambiente apocalíptico de crisis eléctrica, medioambiental, de guerras, etc. que nos invade, ¿lo has sentido?

No, sería mentir. Tengo que decir que vivo en una burbuja, es un privilegio. Llego y voy a mi prueba de sonido, y me atienden super lindo y veo lo más bello, puro cariño, puro amor. No siento eso que dices, aparte, el verano acá es como estar de fiesta todo el tiempo.

En estos días supongo que habrás tenido tiempo de escuchar lo que se está haciendo por aquí, ¿con quién no te importaría hacer algo?

Me gusta mucho Tangana, enloquecí, me encanta. Pienso que, a lo mejor, por ahí, explorar flamenco o algo más tradicional. Pero en lugar de llegar y colaborar, sería como ir y adentrarme en la música, dónde se toca, se vive, se come y tal. Con bebé y con tour ha sido imposible.

¿Te ha inspirado nuestro país alguna nueva canción?

Sí, he estado escribiendo estos días como melodías y cositas. Siempre que vengo me inspiro mucho aquí.

La última que lanzaste fue, Aunque te mueras por volver, que tenía el que decías que era tu vídeo favorito, ¿qué tenía de especial para ti?

Me encanta ese vídeo, siento que expresa mucho de una manera muy poética. Es muy claro sobre el mensaje de los amores que se van quedando al final contigo. Terminas relaciones, pero van quedando estos fantasmas que te siguen de por vida. No vuelves a ser la misma después de un amor, de querer tanto a alguien, de vivir con alguien y de las rupturas.

Tú haces una música difícil de clasificar porque tocas muchos palos. ¿Dónde encaja en esta escena en la que parece que predomina lo urbano?

Hoy hay mucho espacio para todo. El hecho de tener redes como que ha micro segmentado mucho todo y hay hueco para todo el mundo. Yo no estoy intentando hacer música para estar en el nº1 mundial, haría otro tipo de música si quisiera hacer eso. Yo lo que hago es gozármela, pasármelo bien con lo que me gusta hacer y me emociona y eso tiene un espacio y ha conectado con muchas personas y lo agradezco.

¿Qué recuerdo te vas a llevar de España?

Que vine de tour con mi bebé. Lo más lindo es que está probando comida por primera vez. Su primer aceite de oliva, que le toca comer hoy, lo va a tomar en España. Cada día me quedo con el rostro de alguien, del público. Y cuando veo que la gente se entrega por completa, me quedo con un rostro que se me queda como con memoria fotográfica. Cerca a los 40 y en España.

¿Te ha quedado tiempo para pintar?

No he podido pintar, pero todo el tiempo estoy pintando. En los próximos días me voy a París a una expo de Street art y siempre intento pintar.