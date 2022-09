Lewis Capaldi promociona ‘Forget Me’, su nuevo single, posando desnudo

¡Es oficial! Lewis Capaldi está de vuelta. El pasado viernes 2 de septiembre el artista de 26 años no solo daba un concierto desde el O2 Arena de Londres, sino que además lo retransmitía para todo el mundo a través de TikTok, como había anunciado unos días previos a través de un mensaje medio encriptado y misterioso.

En dicho show cantó sus ya conocidos éxitos de su álbum debut, como Someone You Loved o Hold Me While You Wait, pero también aprovechó la ocasión para contar que ha estado trabajando en su segundo álbum y que ya está listo. ¡Y no solo eso! Que este mismo 9 de septiembre podremos escuchar el primer single, titulado Forget Me.

Además de la celebración de este concierto como técnica de promoción, el escocés ha ido un paso más allá. Ha empapelado las vallas publicitarias de algunas ciudades con algunos versos de su nueva canción y posando como Dios le trajo al mundo: desnudo.

"Traumatizando al público general en el nombre del auto-bombo. El sexo vende. Mi nuevo single FORGET ME sale el 9 de septiembre", ha compartido en su perfil de Instagram. Un conjunto de imágenes que ha desatado risas entre sus seguidores y lo han catalogado como "genio" y "leyenda".

Capaldi ha asegurado en Twitter que si se ha quedado en calzoncillos y "lo ha puesto en vallas publicitarias por todo el mundo para promocionar este nuevo sencillo para que al final acabe siendo un fracaso" se sentirá muy avergonzado.

Pero también ha compartido un pequeño adelanto de cómo suena el estribillo de su nuevo tema con todos sus fanas a través de las redes sociales. "I'm not ready to find out you know how to forget me" ("No estoy preparado para descubrir que sabes cómo olvidarme"), se puede escuchar.

Además de esto, el intérprete de Before You Go no para de estar activo en TikTok, plataforma de la que dice ser El Rey bajo el hashtag #kingoftiktok. Tirando del sentido del humor que le caracteriza, a lo largo de esta semana ha posteado algunos clips haciendo referencia a su directo del pasado viernes.

A pesar de intentar quitarle hierro al asunto y a los nervios tras el anuncio, Lewis Capaldi ha confesado que ha sentido mucha ansiedad de volver después de haber tardado tanto, ya que estado más de un año alejado de las redes y del foco mediático, trabajando en su nueva música. "No os podéis imaginar cuánto significa para mi todo vuestro apoyo. No lo doy por hecho ni un solo segundo. No puedo esperar a que escuchéis Forget Me este viernes", ha añadido. ¡Y tenemos muchas ganas!