Lewis Capaldi se despide hasta finales de año para trabajar en su segundo disco

Lewis Capaldi ha sido uno de los nombres propios a nivel mundial desde la publicación en 2019 de su álbum Divinely Uninspired to a hellish extent. Con canciones como Someone you loved o Before you go conquistó el número 1 de las listas de todo el planeta. Una etapa musical que ha llegado a su fin.

Así lo ha confirmado el solista escocés a través de sus perfiles oficiales en redes sociales. El artista ha anunciado que 'desaparecerá' mediáticamente hasta finales de este 2021 ya que quiere concentrarse en su nuevo álbum de estudio que verá la luz, si todo va como debe, a finales de este año o comienzos del próximo.

El anuncio ha llegado de una manera inesperada y con el estilo propio de Lewis Capaldi que le ha valido la simpatía de millones de personas en todo el mundo. El solista se ha auto-aplicado su propio sentido del humor asegurando que "puede ser el principio del fin de mis 15 minutos de fama".

"Espero que todos hayáis tenido una encantadora Navidad y Año Nuevo y os veré a todos grandísimos y encantadores bastardos a finales de año con algo de nueva música que imagino será universalmente barrida por los críticos y fallará como éxito comercial como lo fue mi última excursión. Así se deletrea el principio del fin de mis 15 minutos de fama que, francamente, quizá nunca merecí ni al principio" explica el cantante de Glasgow.

"Es todo muy emocionante. Os quiero, manteneos seguros y a salvo y adiós por ahora" se despide Lewis Capaldi de sus millones de seguidores en todo el mundo. El artista no ha querido dejar, de momento, ninguna pista sobre canciones o sobre el futurible nombre de su segundo proyecto musical.