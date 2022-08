Lewis Capaldi vuelve a las redes con un anuncio encriptado

2022 parece estar siendo el año de los comeback. Artistas como Britney Spears o Selena Gómez han dado un paso en sus carreras musicales y han lanzado nuevas canciones después de un parón importante, para alegría de la industria y, sobre todo, de sus fans.

Otro que promete darnos novedades antes de que acabe el año es Lewis Capaldi. Y es que el artista nos ha sorprendido a todos con una newsletter inesperada en la que expresa: "It's been a while..." ("Ha pasado un tiempo") y, sin más palabras, nos invita a seguirle en TikTok.

Al ingresar en dicha red social esperaríamos encontrar un clip que nos diera más información, pero el autor de Divinely Uninspired to a hellish extent se ha puesto un poco misterioso. Su foto de perfil no está ocupada por una selfie, sino por una fecha.

Por tanto, el próximo 2 de septiembre, a las 23h (hora española), tenemos una cita con él en TikTok, plataforma con la que, imaginamos, se ha aliado para presentar un nuevo single y dar comienzo así a su nueva etapa. Porque para los que aún no lo sepan: es el rey de TikTok (o eso dice su biografía).

Si visitamos su página web, vemos que, al igual que su foto de perfil, los colores han cambiado. El rojo característico de su primer trabajo ha mutado a colores más azul-rosados y violetas. Es más, se trata de un cielo despejado en el momento del atardecer.

Hace un par de semanas, Lewis Capaldi volvía dejarse ver públicamente por las calles de Dublín en compañía de su gran amigo Niall Horan. Alli, además de tomarse unas pintas en la fábrica de Guinnes, cantaron junto a un cantante callejero para sorpresa de todos los allí presentes. Los tres interpretaron Yellow de Coldplay, Slow Hands del propio Niall y Before You Go de Capaldi.

El escocés desaparecía del foco mediático y se alejaba de las redes sociales a principios de 2021 para trabajar en su segundo disco. Tras publicar su álbum debut, un proyecto que ha triunfado con canciones como Someone You Loved, Before You Go o Hold Me While You Wait, y hacer una gira de conciertos por todo el mundo, necesitaba tiempo para sopesar el éxito y volver a componer temas potentes con los que hacernos vibrar.

Pues bien, parece que ha llegado el momento de recibir contenido nuevo por parte de este joven de Glasgow.