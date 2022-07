Belén Esteban regresa a ‘Sálvame’ más emocionada que nunca tras su aparatoso accidente

Belén Esteban ha vuelto a la que era su casa, Sálvame, tras más de 90 días de baja por su aparatoso accidente, en el que se fracturó la tibia y el peroné. Tras momentos de debilidad y una larga recuperación, la de Paracuellos ha conseguido recomponerse y ha reaparecido en su programa de Telecinco con la misma garra de siempre y para apoyar a su amiga Anabel Pantoja, tras ser la última expulsada de Supervivientes.

La Princesa del Pueblo llegaba el pasado martes 26 de julio por la tarde al plató de Telecinco muy emocionada y después, lo hacían sus compañeros, Pipi Estrada, Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Adela González y Canales Rivera con una pancarta que decía “Bienvenida Belén”, además de una pequeña charanga con la que pretendían animarla en su regreso. "Me ha encantado el recibimiento. No hay nada que más me guste que una charanga", ha manifestado Belén Esteban muy sonriente.

Su entrada a plató ha sido cuanto menos impactante, ya que la ovación de todos sus compañeros, tanto delante como fuera de cámaras, y del público vitoreando y coreando su nombre han conmovido a la tertuliana. “Los 92 días se me han hecho muy largos. Estoy emocionada porque veo a mucha gente que se ha preocupado por mí. Me ha emocionado ver a mi equipo, a mis compañeros, a peluquería, a maquillaje... A todos", ha declarado con la voz un tanto entrecortada.

Además, no ha querido hacer referencia a lo que pasó. Belén Esteban tiene claro que solo quiere salir “adelante”. Aunque eso no ha evitado que haya querido dejar constancia de que una de las peores cosas que ha llevado en estos meses ha sido no poder defender a su compañera y fiel amiga Anabel Pantoja en su paso por Supervivientes 2022, quien ha dado mucho qué hablar al protagonizar un “romance” con Yulen Pereira.

Sin embargo, la Princesa del Pueblo ya hizo su primera toma de contacto con la televisión el pasado viernes 22 de julio en Sálvame Deluxe. Una reaparición que llegaba días después de que la viéramos disfrutar del concierto de Rosalía en Madrid y conociese al mismísimo Rauw Alejandro.

En su entrevista pudimos verla mucho más calmada y animada. Eso sí sorprendió a todos con una noticia que no esperaban. Al parecer estos tres meses, Belén Esteban no solo ha tenido que hacer frente a los problemas de salud tras el accidente que la obligó a tener la pierna inmovilizada, sino que hay que sumarle otro frente más.

Otros problemas de salud

La colaboradora de Telecinco durante estos meses también ha tenido que pasar por quirófano por tener un problema en el endometrio. Esta noticia dejaba helados a todos sus compañeros y hasta el mismísimo Jorge Javier Vázquez, que no tenían ni idea de que la de Paracuellos tuvo que volver a pasar quirófano hace tan solo unos días.

Pero no basta con eso, Belén Esteban aseguraba que esta noticia solo era conocida por su marido y ella y que su familia desconocía por completo esta nueva situación, ya que no querían preocuparles alegando que “ya tenían bastante”.